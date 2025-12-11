Lo que necesitas saber: Algunas estaciones del Metrobús que no tendrán servicio son Hospital Inf. La Villa, De los Misterios y Gustavo A. Madero.

Atención usuarios de Metrobús, algunas estaciones de las líneas 6 y 7 tendrán estarán cerradas este jueves 11 y viernes 12 de diciembre debido a las peregrinaciones que realizan miles de personas a la Basílica de Guadalupe.

Se esperan alrededor de 11 millones de peregrinos / Foto: @fchiguil

Cierre de estaciones del Metrobús por peregrinaciones a Basílica de Guadalupe

Al cierre de estaciones del Metrobús de este mes, se unen la línea 6 y 7… aunque esta modificación en el servicio no es por mantenimiento, sino por las peregrinaciones este 11 y 12 de noviembre a la Basílica de Guadalupe.

La Línea 6 del Metrobús, se cerrarán las estaciones La Villa, De los Misterios, Hopistal Inf. La Villa y Gustavo A. Madero.

En el caso de la Línea 7 estarán sin servicio Indios Verdes, Hospital Inf. La Villa, De Los Misterios, Gustavo A. Madero y Garrido.

En ambos casos estos cambios aplicarán dependiendo del día. El jueves será de las 4:30 hrs hasta el cierre del servicio y el viernes 12 de diciembre de 4:30 hrs a 18:00 horas.

Cierre de estaciones del Metrobús // X:@MetrobusCDMX

Trolebús también modifica su servicio

Por el mismo motivo el Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX anunció que debido al “Operativo Basílica 2025” se modificará el servicio en la Línea 4.

Esta modificará su servicio el 11 y 12 de diciembre en dos circuitos: Terminal Metro Rosario a Calle Real del Monte y Terminal B.P. Aéreo a Av. H. Congreso de la Unión.

Y que no te agarre por sorpresa, pues la Línea 5 del Trolebús, que va de San Felipe de Jesús con Metro Hidalgo/La Diana no tendrá servicio.

Cierre de estaciones del Trolebús // X:@STECDMX

Y… ¿Qué pasa con en el Metro?

A diferencia del Metrobús y el Trolebús, el Metro de la CDMX informó que la estación La Villa / Basílica de la Línea 6 estará abierta ambos días.

Tanto esta estación como otras cercanas a la Basílica de Guadalupe tendrán servicio de manera normal de 5:00 a 24:00 horas, siendo una opción ante el cierre del servicio del Metrobús.