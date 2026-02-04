Lo que necesitas saber: En diciembre de 2025, Donald Trump amenazó con imponer 5% de aranceles a México si no cumplía con el pago de la deuda de agua.

En medio de una sequía extrema que afecta al Río Bravo, México y Estados Unidos anunciaron un acuerdo para la gestión del agua para hacer frente a la situación… y también para pagar la deuda de nuestro país.

Sequía del Río Bravo en 2022. Foto: Twitter (@Rep_Stansbury).

México y Estados Unidos anuncian acuerdo sobre el agua del Río Bravo

El Río Bravo no la está pasando nada bien. La región está registrando una sequía extrema y, para hacer frente a esta situación, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para la gestión del agua en esta temporada en el marco del Tratado de Aguas de 1944.

“México confirmó su disposición a garantizar la entrega de una cantidad mínima anual convenida entre ambos países“, compartieron las autoridades mexicanas.

De acuerdo con los departamentos de Estado y Agricultura de Estados Unidos, nuestro país deberá entregar un mínimo de 350,000 acres-pie de agua por año (cerca de 432 millones de metros cúbicos de agua).

Además, ambas partes acordaron reunirse cada mes para supervisar el cumplimiento de las entregas y prevenir futura falta de agua en la zona.

Imagen ilustrativa del Río Bravo // Foto: Pixabay

Amenaza arancelaria de Trump por entrega de agua…

El acuerdo es una respuesta directa a las amenazas arancelarias del 5% que Donald Trump le dio a México en diciembre de 2025.

En aquella ocasión, el mandatario pidió el pago de la deuda de más de 800,000 acres-pies de agua. Cantidad que nuestro país tiene pendiente por no cumplir con sus obligaciones durante los últimos 5 años.

Pero bueno, tal parece que con este nuevo acuerdo, por fin nuestro país comenzará a pagar lo pendiente y así evitar represalias del gobierno de Estados Unidos… a menos que a Trump se le ocurra algo más.