Lo que necesitas saber: México arrastra un incumplimiento de cinco años del Tratado de 1944, según el cual, se deben enviar anualmente a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo.

Como lo hizo hace unos meses, de nueva cuenta Trump amenaza a México con aplicarle aranceles si no entrega agua que, según, no se ha entregado como parte del Tratado de 1944. La fecha límite es, a más tardar, finales de 2025.

Foto: Getty Images.

Aranceles del 5% si México no cumple con parte de su deuda de agua

“México continúa violando nuestro Tratado de Aguas, y esta violación está dañando seriamente nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS”, aseguró el presidente Donald Trump en mensaje publicado en Truth Social.

Según Donald Trump, con base en el Tratado de Aguas de 1944, México le debe de entregar a Estados Unidos más de 800,000 acres-pies de agua… una cantidad que adeuda al no cumplir con sus obligaciones durante los últimos cinco años.

Donald Trump en conferencia // Captura de pantalla

“Estados Unidos necesita que México libere 200,000 acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe llegar poco después”, señaló Trump… para que no digan que no da facilidades de pago.

¿De qué va el Tratado de 1944?

De acuerdo con la amenaza de Donald Trump, si el gobierno de México no cumple con su deuda adquirida en respeto al Tratado de 1944, ya tiene lista la documentación para imponer un arancel del 5%.

El Tratado de aguas de 1944 es un acuerdo que se firmó hace 80 años entre México y Estados Unidos para acordar la distribución del agua de los ríos Bravo y Colorado. Como lo sabemos desde la primaría, los mencionados ríos son el límite geográfico natural entre los dos países (más detalles del acuerdo en el siguiente texto).

No es la primera vez que Trump recurre a aranceles para presionar sobre el asunto de la distribución de agua. Lo hizo en abril y, tras negociaciones, el gobierno de México se comprometió se comprometió a transferir el vital líquido desde embalses internacionales.

Hace unos días, el gobierno de Estados Unidos regresó al tema, exigiendo a México que entregue de los más que pudiera de agua, para cumplir con el déficit que arrastra dado el incumplimiento del Tratado de 1944… un tratado que, al momento de su firma, no contempló sequías y aumento demográfico.

La amenaza no ha sido respondida por el gobierno de México. Ésta viene en un momento menos apropiado, ya que el tema del agua se ha convertido en un tema (más) sensible, toda vez que se acaban de aprobar reformas a la Ley de Aguas…

Según los detractores de dicha ley aunque ésta se presume que garantiza el acceso al agua a todos los mexicanos, en realidad sigue priorizando concesiones a grandes empresas y fomentando especies de monopolios por parte de distritos de riego.