Lo que necesitas saber: Alejandro Encinas reemplazará del cargo a Luz Elena Baños, quien ha sido representante de México desde 2019.

La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Alejandro Encinas Rodríguez como el próximo representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA)… aunque falta que el Senado lo apruebe.

Alejandro Encinas // Foto: Facebook

Alejandro Encinas será el próximo representante de México ante la OEA

¡Tenemos nuevo representante ante la OEA! Bueno, aún falta que el Senado se ponga de acuerdo y lo apruebe pero de ser así, Alejandro Encinas Rodríguez sería el nuevo embajador mexicano en la Organización de los Estados Americanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum lo designó como el próximo representante, reemplazando a Luz Elena Baños, quien ha estado en el cargo desde 2019.

Como ya te adelantábamos, este nombramiento fue enviado al Senado para que lo analicen y o aprueben, por lo que esta misma semana Encinas podría rendir protesta en su nuevo cargo.

Actualmente Alejandro Encinas es Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la CDMX.

Alejandro Encinas // Foto: Facebook

Y… ¿Cuál es su función?

Pero bueno, si te preguntabas qué es lo que hace un representante ante la OEA… en pocas palabras, no es más que un embajador que actúa como diplomático y promueve la política exterior de cada país ante la organización.

Este nuevo nombramiento toma relevancia porque hace tan solo unos meses la OEA y México tuvieron un desentendido. Y es que la institución cuestionó las elecciones del Poder Judicial, lo que molestó a Sheinbaum y calificó como una meterse en asuntos políticos nacionales.

Ahora, Alejandro Encinas tendrá el reto de retomar y fortalecer la relación entre nuestro país y la Organización de los Estados Americanos.