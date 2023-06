Michel Rubén Castro Guízar desapareció después de haber asistido al Pride de Puerto Vallarta —en Jalisco— el 25 de mayo de este 2023. Diez días después y por la búsqueda organizada por su mamá y seres queridos, el cuerpo del joven de 32 años fue localizado sin vida en un predio.

Se trata de un caso rodeado de denuncias contra el trabajo de la Fiscalía de Jalisco y que implica que las autoridades deben realizar una investigación integral y con perspectiva.

Foto: @MOViiMexico

El caso de Michel Castro

Michel Castro Guízar, joven con discapacidad auditiva y parte de las poblaciones LGBT+, asistió a la marcha del Orgullo en Puerto Vallarta el 25 de mayo. Sin embargo, después de aquel día su familia no supo nada de él.

Ante la desaparición de Michel Castro, su mamá comenzó a moverse para que la Fiscalía de Jalisco hiciera su trabajo, como abrir una carpeta de investigación e iniciar las labores de búsqueda sin descanso.

Foto: Fiscalía de Jalisco.

Pero no fue así. La madre de Michel acusó de ineptitud a la Fiscalía de Jalisco y de no hacer nada para encontrar a su hijo.

“La Fiscalía no hizo nada para encontrar a mi hijo. Yo vine a denunciar el lunes y no quisieron hacer nada, si sea porque yo fui a abrir la puerta, nos dimos cuenta que había sangre. Llegaron y vieron la sangre y yo dije: ‘revisen todos los departamentos’ y no quisieron, que no se podía”, relató a medios la señora Bacilia Guízar.

Lo hallaron sin vida tras asistir al Pride de Puerto Vallarta

¿A qué se refirió con “la puerta”? Ese mismo 5 de junio fue hallado un cuerpo —con signos de violencia— en un terreno de la calle 18 de marzo, en la colonia 12 de octubre, en Puerto Vallarta (Jalisco).

Tan sólo a 2 casas de donde Castro Guízar vivía. Lamentablemente también ese 5 de junio, la organización Movimiento por la Igualdad en México compartió esta terrible noticia:

“Bacilia Guízar Contreras, madre de Michel Castro Guízar, y Juan, pareja de Michel, han visto las fotografías del peritaje del cuerpo encontrado este día. Con profundo dolor, reconocieron los rasgos físicos, señas particulares y prendas de vestir que coinciden con las de Michel”.

Foto: @MOViiMexico

Hasta el momento —6 de junio— la Fiscalía de Jalisco no ha compartido información oficial del caso.

Lo que sabemos ha sido gracias a reportes de medios locales, organizaciones y colectivos LGBT+ —en pleno mes del Orgullo, pero también en medio de una situación de violencia que continúa contra las poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Trans y más.

“Ellos no sirven para nada, el fiscal debe tener a su gente preparada, por eso las mamás ya no confían en ellos. Ellas tienen que salir a buscar a sus hijos”.

Por lo pronto, la familia de Michel considera presentar una denuncia contra la misma Fiscalía de Jalisco por negligencia —pues fueron los seres queridos de Michel los que pidieron entrevistar a los testigos y buscar en este predio.

Aquí el reporte de CPS Noticias Puerto Vallarta y la voz de la señora Guízar por justicia para Michel, consigna a la que ya se sumaron las redes:

De hecho, para este 6 de junio Movimiento por la Igualdad en México convocó a una marcha en honor a Michel Castro y para exigir justicia. Está programada a las 7 de la tarde con el Oxxo de la avenida principal de Ixtapa (Puerto Vallarta) como punto de encuentro.