¿Casos aislados? Los crímenes de odio contra la comunidad LGBT en México son una realidad

El domingo 16 de enero de 2022 la activista trans Natalia Lane fue víctima de un intento de feminicidio en la colonia Portales, alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. De acuerdo con la Fiscalía de la Ciudad de México, tanto la activista como dos empleados del hotel en que se encontraban resultaron lesionados.

Desafortunadamente en nuestro país este tipo de agresiones de odio suceden todos los días y muchos de ellos terminan en homicidios y feminicidios, crímenes motivados por la discriminación.

Las agresiones y los crímenes de odio están motivados por la intolerancia, los prejuicios y la discriminación. Es decir, cuando una persona es víctima de cualquier tipo de agresión o delito por motivos raciales, de diversidad sexual, identidad de género, religión, etnias, discapacidad, etc.

Crímenes de odio en México

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, hasta 2010 México fue el segundo país en Latinoamérica con más crímenes de odio en contra de las, los y les integrantes e la comunidad LGBTI+.

El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBT+ de la Fundación Arcoíris reporta que en el 2021 se registraron más de 80 casos de agresiones y crímenes relacionados con la identidad de género y la orientación sexual. De todos esos casos, al menos 60 fueron asesinatos.

Para que nos demos una idea de qué tan grave es el asunto. En los últimos meses se han reportado varios casos de agresiones y discriminación en contra de personas de la comunidad LGBT.

Por medio de su cuenta de Twitter, una pareja gay denunció que acudieron a una taquería, de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, cuando un hombre los agredió por darse un beso. Las fotos que publicaron muestran como dos los quedaron golpeados

“Estábamos comiendo y un tipo no dejaba de verme con una mirada muy particular que las mujeres y las personas LGBT conocen muy bien, es una mirada que he aprendido a identificar en la que no es fácil distinguir el odio y repulsión del deseo o la mezcla de ambas. Es una mirada peligrosa que he conocido antes y no quería perder de vista…”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrés de Miguel (@andemo_)

Arrancando en 2020, en calles de la Ciudad de México, una mujer se acercó a dos mujeres que se dieron un beso y les escupió acusando que eran mala influencia para su hijo.

Pero la cosa no se quedó ahí, pues la señora no se conformó con escupirles y luego comenzó a agredir a las chicas, mientras que otra mujer, que parecía acompañarla, también empezó a jalar el cabello de una de las jóvenes.

Según la grabación, estos hechos se dieron este pasado martes 11 de enero a las 19:06 horas, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Hoy, en la Delegación Cuauhtémoc, una mujer le escupió y agredió a dos chavitas que se besaron mientras esperaban un helado porque eran una “mala influencia” para su hijo… ¿neta? ¿En pleno 2022? pic.twitter.com/jT41A3eEbK — Dudette (@Le_Dudette) January 12, 2022

A finales de diciembre del año pasado, en redes sociales se denunció un caso de discriminación en contra de una pareja gay al interior del parque de diversiones Six Flags México, en la Ciudad de México. La comunidad cerró filas rápidamente, se organizó un besotón en las instalaciones y el activismo terminó en pláticas con el gobierno, con los representantes del parque, con las víctimas y con organizaciones que llevan luchando años.

Todo comenzó porque, según las políticas del parque, una pareja gay no podía darse besos en publico ya que iba contra el “ambiente familiar”.

Durante el besotón, el fundador de la colectiva Círculo Diverso, Rodrigo Arce denunció por su cuenta de Twitter que fue víctima de agresiones por parte de un grupo de mujeres.

Acudí al besotón en respuesta de #SixFlagsDiscrimina y un grupo de mujeres me agredieron. La intolerancia de la gente sin empatía terminó aquí. Voy camino a levantar la denuncia correspondiente y contra quién resulte responsable. pic.twitter.com/qUJEMfVORf — Rodrigo Arce (@RodrigoArceJ) December 31, 2021

Un día antes, también en la Ciudad de México, la actriz Alejandra Bogue denunció agresiones en su contra por parte de un trabajador en un verificentro chilango.

“Este es un video para denunciar… esto es dirigido a la señora Claudia Sheinbaum y a Sedema o Semovi, o no sé cómo se llama. Llevé mi coche a verificar, señora, y los… mire, hasta temblando estoy, se le ocurre correrme al tipo porque no pasé el examen”, explicó por medio de un video publicado en redes sociales.

Este video llegó hasta la Secretaría del Medio Ambiente y a la propia Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quienes prometieron capacitación al personal de los verificentros bajo la premisa de cero discriminación.

En septiembre del año pasado, supuestos comerciantes ambulantes de la calle Génova agredieron a los vendedorxs de la Tianguis Disidente en la Glorieta de Insurgentes. Los videos muestran a sujetos golpeando a todo el que se le atravesara y los gritos de los vendedorxs pidiendo ayuda.

¿Y la policía? Por medio de redes sociales integrantes de la comunidad y compañereres de quienes fueron agredidos hacen un llamado a difundir los videos, identificar la cara de los agresores y hacer un llamado a las autoridades para que esto no se repita con nadie más.

El asunto es que también se difundieron videos en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aparecen riéndose.

En mayo del año pasado, Daniel y Jonathan fueron víctimas de abuso policiaco en la madrugada del 25 de abril en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Esta pareja estaba en un bar de Playa del Carmen cuando el personal les pidió que se fueran porque se estaban dando besos. Las cámaras de seguridad muestran como el personal los golpeó y al pedir ayuda a la policía de Seguridad, los elementos también respondieron con agresiones.

A principios de julio del año pasado, en una semana, se reportaron 3 trans feminicidios en Iztapalapa, en Tijuana y en Colima. Kendra, Valeria e Ivonne eran tres mujeres trans que fueron asesinadas por el odio. Las tres presentaban lesiones que indican crimen de odio.

En noviembre del 2021, la activista trans de 22 años, Alicia Díaz, fue encontrada degollada en su casa en Ensenada, Baja California. Fue el 1 de noviembre cuando la mamá de Alicia reportó su desaparición y pidió ayuda a la comunidad para encontrarla.

Meses antes, la activista por los derechos de las personas transexuales, Jeanine Huerta, fue asesinada en Tijuana, Baja California.

El odio contra la comunidad LGBT

A pesar de que la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA) ha considerado a México como uno de los países que más protecciones legales ofrece a las personas de la comunidad, esto no se traslada a las condiciones de vida ya que en los planes de gobierno las garantías de derechos humanos no se toman en cuenta.

La Fundación Arcoíris explica que hasta el momento no se han observado medidas claras por parte de las instituciones de seguridad y justicia en relación a estos casos porque, para empezar, el odio no está tipificado en los códigos penales y tampoco existe un registro de todos los casos.

No hay forma de saber, con exactitud, cuántos integrantes de la comunidad LGBT son víctimas de agresiones. Los observatorios de basan en casos reportados por la prensa ¿y los que se quedan en el silencio?

Tal vez la respuesta está en el hecho de que la información sobre la diversidad sexual permaneció en un gran clóset social durante siglos por los tabúes en la religión, política y hasta la misma ciencia. Con decir que hasta el 17 de mayo de 1990, la OMS quitó de su catálogo de enfermedades mentales a la homosexualidad.

De acuerdo con la ENADIS 2017 (Encuesta Nacional sobre Discriminación), 40% de la población no heterosexual mayor de 18 años consideró que sus derechos les fueron negados solo por su orientación sexual.

Y es que lo más preocupante de todo, es que esta discriminación, prejuicios, odio, etc. siguen siendo propagados por figuras que están en el poder, que tienen un cargo de representación, que legislan.

Tal es el caso del diputado federal por el PAN, Gabriel Quadri, quien publicó un tuit en el que cuestiona a las mujeres por permitir que “hombres vestidos de mujeres” usen los mismos baños y vestidores. Pero no es todo, pregunta si también es correcto que compitan contra ellas en actividades deportivas.

Por este mensaje y por todos los casos de agresiones y crímenes de odio, la diputada de Morena, primer legisladora trans, Salma Luévano, se manifestó en contra de la transfobia y se rapó la cabeza.

De acuerdo con una entrevista con la legisladora Luévano, para Homosensual, explicó que no se puede permitir que una persona que está en un espacio de toma de decisiones haga este tipo de discursos y señalamientos. Además, señaló que ya presentó las correspondientes quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Pero la acción de raparse también es para meter presión en la Cámara y que se discuta la iniciativa para que los crímenes de odio ameriten prisión preventiva. Es necesario que esto suba al pleno para que no se congele y se quede en el olvido.

“Dije: ¡Ya basta!. El haberme rapado para mí significa una sororidad para todas las víctimas de estos discursos de odio que han provocado esos crímenes y que también desafortunadamente han dejado malherida a mucha gente. No podemos permitir ni una más“, afirmó.