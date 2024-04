Lo que necesitas saber: La frase "Un verdadero hombre no..." pone en duda la masculinidad de una persona en función de lo que hace o no hace. Además, insinúa que ser mujer o parte de la comunidad LGBT+ es un insulto

Morena generó una enorme controversia con una publicación que tomó por sorpresa a todos y todas. Compartieron una camiseta donde se lee el mensaje: “Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador”, junto a una imagen de la Santa Muerte, la cual tiene un dedo en su boca en señal de que guardes silencio.

Y fue justamente la imagen de la Santa Muerte lo que eclipsó lo que en verdad estuvo mal con esa publicación. ¿Ya notaste el mensaje machista que difundió Morena al compartir la imagen de esa playera?

La playera de Morena con la Santa Muerte / Foto: @PartidoMorenaMx

Morena presume playera con la Santa Muerte para “defender” a López Obrador

Fue la mañana de 20 de abril cuando Morena publicó el polémico tuit. Junto a la imagen de la playera, replicaron el mensaje de la misma: “Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador”.

La publicación tuvo éxito, pues además de miles de likes, shares y comentarios, provocó que seguidores y opositores de la 4T hablaran de Morena.

Tuit de Morena con la playera de la Santa Muerte

Las críticas por usar la imagen de la Santa Muerte

Sin embargo, la principal razón por la que criticaron la publicación, fue por el uso de la imagen de la Santa Muerte. De hecho, “Santa Muerte” se volvió tendencia en redes sociales por las críticas que generó el partido guinda.

Les tiraron diciendo que representa los miles de homicidios y feminicidios en el gobierno, hasta por la relación que se ha gestado entre la Santa Muerte y el narcotráfico por las ocasiones que se han llegado a encontrar altares al catear algunas casas de criminales..

“¿Es amenaza de muerte para los que hablan mal de López Obrador?”; “La mejor imagen de su gobierno, LA MUERTE”; “Playera oficial del narco en este sexenio”; “La muerte resume perfecto el sexenio de López Obrador“, fueron algunos de los comentarios.

Hasta Xóchitl Gálvez aprovechó el uso de la imagen para tirarle a Morena:

Xóchitl Gálvez criticó el uso de la Santa Muerte

Pero ojo, la Santa Muerte es un culto que no solamente siguen criminales o sectas. Generalizar no está bien. Personas malas hay en todas las creencias y en todas las religiones.

Poca gente notó el mensaje machista en la playera compartida por Morena

Sin embargo, eso fue lo que más llamó nuestra atención. El uso de la imagen llevó a una serie de críticas hacia el culto, acusando a Morena de ser una secta que amenaza a quienes no están con ya sabes quién, y eso provocó que el mensaje machista de la playera pasara a segundo plano. Sí hubo quien lo notó y lo criticó, pero los señalamientos principales se centraron en la Santa Muerte.

La playera y el tuit de Morena contienen un mensaje machista porque al decir “Un verdadero hombre no hace esto…”, es como cuando le dicen a un niño que no llore porque “Los hombres no lloran”. ¿Quién no ha escuchado a un papá, mamá u otra persona decirle a un niño cosas como “¿Por qué lloras? ¿No eres hombrecito?

Foto: Cuartoscuro

Cuestionar la masculinidad de una persona por lo que hace o no hace, es machista. Un hombre no es menos hombre por no hacer lo que la sociedad exige, mucho menos por lo que un partido político exige.

Además, insinuar que no ser hombre es malo, pone a las mujeres y personas de la comunidad LGBT+ en la posición vulnerable que busca romperse. Están diciendo que ser mujer o no identificarse como hombre es malo, incluso casi como si fuera un insulto.

Como decíamos, algunos usuarios notaron —más allá de la Santa Muerte— el mensaje terriblemente machista de la playera compartida por Morena para defender a López Obrador. Y lo criticaron como debe ser, además de explicarle por qué la publicación es machista a quienes se enojaron por criticarla.

Algunos usuarios criticaron la publicación por ser machista

Algunos usuarios criticaron la publicación por ser machista

Y así, otro capítulo de cosas que sólo pasan en México y durante periodo electoral.

