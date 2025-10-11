Muere Don Nico, vendedor y activista baleado durante transmisión en vivo

Lo que necesitas saber: Don Nico vendía helados y realizaba denuncias ciudadanas donde criticaba la falta de trabajo de las autoridades

José Guadalupe Casas Rodríguez, mejor conocido como Don Nico, murió la madrugada de este sábado luego de ser baleado mientras hacía una transmisión en vivo, donde denunciaba el mal estado de un camino rural. El gobierno de Salvatierra, Guanajuato, confirmó su fallecimiento.

Fue el pasado martes, 7 de octubre, cuando se viralizó el video del momento en que Don Nico fue baleado durante su transmisión en vivo. Sobrevivió al ataque, pero quedó en estado grave y fue internado en el Hospital de Celaya. Tristemente perdió la vida este fin de semana.

“El Gobierno Municipal de Salvatierra expresa su más profundo pesar por el sensible fallecimiento del ciudadano José Guadalupe Casas Rodríguez, víctima de un cobarde ataque ocurrido el pasado martes“, informó dicha autoridad en un comunicado.

Prometen que la agresión no quedará impune.

“Ya me mataron, corazón. Se me está yendo el aliento, me estoy muriendo, estoy tirado en el campo, te amo, dile a mis hijos que los amo”, fueron las palabras de Don Nico en la transmisión en vivo donde quedó grabado el ataque a balazos que recibió por parte de dos tipos que viajaban en una motocicleta.

Por acá no vamos a compartir el video por lo fuerte de las imágenes y por respeto a la memoria de José, pero quienes lo hayan visto, confirmarán que es una escena que asusta, duele y enoja.

José Guadalupe tenía heladerías, de hecho hacía sus denuncias ciudadanas a través de la página de Facebook Helados Don Nico. Previamente había comentado que temía por su vida, debido precisamente a sus denuncias y críticas a las autoridades locales.

“Que quede como un legado para el pueblo, que el pinche Gobierno es una basura”, dijo también durante su transmisión en vivo, en la que mostró el deterioro del camino de Salvatierra a Morelia.

El video conmocionó tanto al país, que su caso llegó incluso hasta Claudia Sheinbaum, quien se limitó a decir que su gabinete de Seguridad iba a investigar lo ocurrido, y que pronto iniciaría el “Bachetón” para reparar caminos y carreteras en todo el territorio.