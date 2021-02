Mueren dos agentes del FBI en operativo contra pedófilo en EUA

Este martes 2 de enero, autoridades de Estados Unidos informaron que dos agentes del FBI (el Buró Federal de Investigaciones) murieron después de un tiroteo cuando realizaban una orden de registro en Sunrise, Florida. Sí, al parecer estas acciones formaban parte de un operativo contra un pedófilo que cometió crímenes violentos contra niños.

De acuerdo con un comunicado del FBI en Miami, todo ocurrió cerca de las 06:00 horas, cuando un equipo de agentes ejecutaron una orden de allanamiento como parte de un caso de crímenes violentos contra niños. Fue momentos después de comenzar con la operación, que inició el tiroteo y dos elementos murieron, además de la persona a la cual buscaban.

Por otra parte, tres agentes del FBI también resultaron heridos; a dos de ellos los trasladaron a un hospital y se encuentran estables, mientras que un tercero no necesitó que lo ingresaran a un centro de salud. Los agentes que lamentablemente fallecieron fueron Daniel Alfin y Laura Schwartzenberger.

La balacera se dio en una zona de apartamentos ubicada en una comunidad privada de lujo, a las afueras de Fort Lauderdale, a las 06:04 horas, de acuerdo con el portavoz de la policía de Sunrise, Otishia Browning-Smith. Y es que presuntamente la persona que buscaban los agentes del FBI se había atrincherado.

La policía de Sunrise informó que la escena estaba segura a las o9:04 horas, pero aún así pidieron a la gente que permaneciera en sus hogares porque se estaba realizando una investigación en curso. Por otra parte, el FBI dijo que su División de Inspección está investigando lo que sucedió: “El proceso de revisión es completo y objetivo y se lleva a cabo de la manera más rápida posible dadas las circunstancias”.

Finalmente, la Asociación de Agentes del FBI ofreció sus condolencias a los heridos y dio a conocer que la orden de registro estaba relacionada con la sospecha de posesión de pornografía infantil. Este tiroteo también significa la primera vez que desde 2008 un agente del FBI es asesinado a tiros mientras estaba en servicio.

#FBI Miami Statement on Agent-Involved Shooting: @FBIMiamiFL issued a statement on an agent-involved shooting in Sunrise, Florida, in which two FBI agents were killed and three were wounded. https://t.co/PDoVVSkEVp

— FBI (@FBI) February 2, 2021