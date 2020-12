La última por Morena: Muñoz Ledo pide a UIF ampliar investigación contra presidente del TEPJF

Al parecer, Porfirio Muñoz Ledo sospecha que el ahora presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pudo haber metido su manota negra en la pasada elección de líder nacional de Morena.

En documento compartido en sus redes sociales, Muñoz Ledo se dirige de manera oficial al titular de la UIF, Santiago Nieto, para solicitar investigar más a profundidad las ondas chuecas de José Luis Vargas, actual presidente del TEPJF a quien se le encontraron propiedades ubicadas en el Edomex y Estados Unidos, cuyos costos no cuadran con los ingresos anuales de un magistrado.

“El Tribunal intervino de manera decisiva en esa contienda [la elección en Morena] mediante siete resoluciones (tres de ellas contradictorias) por las que determinó el curso del proceso a través de decisiones violatorias a los principios de imparcialidad e (sic) equidad que está obligado a respetar”, señala Muñoz Ledo.

Ya que la investigación de la UIF sólo abarcó el periodo 2018-2019, el legendario legislador le pide a su “amigo” Santiago Nieto que se eche también la del periodo 2019-2020, para ver si el ahora presidente del TEPJF no hizo algo chueco que pudiera haberse reflejado en las elección del líder de Morena… bueno, de hecho, Muñoz Ledo sospecha que así fue:

Según el diputado, Vargas y el magistrado Alfredo Fuentes “indujeron resoluciones confusas o torcidas que consta en los votos particulares de la magistrada Janine Otalora Malassis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón”.

Muñoz Ledo quiere que UIF investigue también gastos de campaña

Además de lo anterior, Muñoz Ledo denuncia que el Tribunal se hizo de la vista gorda ante las cantidades de varo que invirtió “uno de los candidatos” (cof, Mario Delgado, cof) en su campaña como aspirante a líder nacional de Morena.

“La parcialidad incontestable de la mayoría del Tribunal hizo sospechar desde entonces el soborno a los magistrados cuya conducta se investiga. Le rogaríamos que se averiguara también las fuentes de los recursos económicos con los que se compraron los actos ilegales en que incurrió el Tribunal”.

Hasta el momento no hay respuesta de la UIF o del TEPJF… no tanto del magistrado Vargas, quien ni cara tiene (o tendría) para decir “¡óyeme, de mí no nades hablando!”, sino del resto de los magistrados que conforman dicho Tribunal.