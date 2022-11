“Como lo dije en un momento del documental: ‘Corre sangre por nuestras venas, no piedras, sentimos y estamos paradas”. Kristhal Aquino Esteban nos ha regalado esta frase como una ventana para mirar hacia la antiquísima comunidad muxe, cuya población es el centro del documental ‘MUXES’, de HBO Max.

Y en el que la acompañante terapéutica y activista orgullosamente muxe, del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca), participó junto con un poeta, un profesor, un fotógrafo y otra activista para contarnos cómo es su cotidianidad siendo parte de una comunidad ampliamente reconocida en nuestro país.

Kristhal Aquino Esteban. Foto: Cortesía HBO Max.

Pero que pese a esta exposición, la verdad es que poco sabemos de su población y su día a día.

Y precisamente, esta ha sido la tarea del documental ‘MUXES’: que en su propia voz, un grupo de esta comunidad nos cuente acerca de su cotidianidad y cómo alrededor de ella giran varias luchas por el reconocimiento a su identidad, existencia y sus derechos —lejos muy lejos de la discriminación.

‘MUXES, un relato de lucha, superación y reconocimiento’

En Sopitas.com conversamos con Kristhal Aquino Esteban sobre el documental de HBO Max, la experiencia que se llevó y, sobre todo, la importancia de que este tipo de contenidos —que muestran la diversidad no sólo mexicana, sino del mismo ser humano— lleguen a nuestros hogares.

En general, ‘MUXES’ es un recorrido personal y colectivo contado mediante las voces del poeta Elvis Guerra, la activista por los derechos de las comunidades LGBT+ Felina Santiago, el fotógrafo Nelson Morales, Sharon y Kristhal Aquino como protagonistas de una cultura que ha navegado entre la festividad, los lazos comunitarios, pero también entre la discriminación y los estereotipos.

Foto: HBO Max.

Entonces, ahí la importancia de este trabajo documental. Tal como nos lo explica Kristhal Aquino:

“El proceso de lo que hemos vivido, de lo que hemos sentido por parte de nuestra comunidad muxe. No es lo mismo que nos cuenten a que unx lo platique, porque a veces escuchamos historias de historias y no vemos que la protagonista lo esté contando. (En el documental) somos las mismas, somos las pioneras, las participantes reales, no ficticias, las que estamos contado nuestras historias”.

La diversidad y la lucha los derechos

Muxe es una palabra zapoteca que ha sido entendida por generaciones como un hombre que “asume el rol de una mujer” en distintos ámbitos o todos.

Al menos eso es lo que sabemos desde afuera. Sin embargo, con la narración de los/las protagonistas del documental podemos entender que ser muxe y la muxeneidad no se trata de suplir un rol determinado.

Foto: Cortesía HBO Max.

De esta manera, en la comunidad ahora se trabaja en el uso de distintos pronombres: los, las y hasta les, todo siempre determinado por las personas de esta población, que no es uniforme.

(Porque, abrimos un breve paréntesis, dentro de la diversidad de las comunidades en Oaxaca está la población muxe y dentro de ella podemos encontrar una pluralidad de identidades, formas de ver la vida, maneras de vestir, perspectivas e ideas).

Y así como la comunidad muxe no es uniforme, tampoco lo son las experiencias de cada uno/una de sus integrantes. Por ejemplo, las vivencias ante la discriminación y los estereotipos, como aquel que encadena a una persona muxe al cuidado de la familia, sin poder formar una familia propia.

Kristhal Aquino nos cuenta más:

“Se dice que es un orgullo tener un muxe en la familia, yo lo desmiento, porque todavía existe discriminación y no de ahorita, a lo mejor nosotras que hemos trabajado este proceso… pero las compañeras, como decimos acá de ‘la vieja guardia’, ellas sí sufriendo más discriminación que nosotras. Entonces, es un proceso que hemos venido encaminando”.

Foto: Cortesía HBO Max.

Ver esas diferentes experiencias dentro de una comunidad diversa, nos explica Aquino, es como un puente para crear políticas públicas en pro del reconocimiento de los/las muxes, pero también sirven para crear lazos de respeto entre familias.

“Aorita que estamos trabajando en temas de discriminación, siento como que ya estamos sensibilizando más a nuestras familias, porque lo primero, si no sensibilizamos a nuestras familias, ¿cómo vamos a sensibilizar a la gente externa. Entonces, primero todo se manifiesta desde casa, de ahí empezamos con amigos, amistades, terceras personas y vamos llegando al ámbito laboral”.

Con emoción y mucho entusiasmo, Kristhal nos cuenta que hay dos avances importantes en Oaxaca: las leyes del cambio de identidad y matrimonio igualitario.

Pero falta más. ¿Por qué no impulsar la creación de consejos municipales contra la discriminación?

“Para que así todas desde los municipios ya no tengamos ese tipo de rechazo hacia la comunidad, si no una comunidad abierta”.

Un estreno que cae justo en las celebraciones de La Vela

El estreno del documental ‘MUXES’ fue programado para el 17 de noviembre de este 2022 en HBO Max. Una bonita coincidencia con los festejos de La Vela —en el docu van a cachar más de esta colorida celebración muxe.

(La Vela es una celebración realizada en noviembre y que surgió a finales de 1976 en San Pedro Comitancillo, como una manera de responder a la discriminación que la comunidad muxe sufría en Juchitán, Oaxaca).

Foto: Cortesía de HBO Max.

Y en la entrega de este contenido vemos uno de sus primeros resultados en las reflexiones de Kristhal Aquino, quien nos cuenta que al inicio no estaba interesada en participar en el documental, pero en el proceso de las charlas con HBO Max terminó por convencerse y hoy por hoy para ella es un orgullo ser parte de este proyecto.

“La mera verdad es un orgullo que HBO Max voltee su reflector hacia una cultura, una comunidad única, la muxe, para que podamos plasmar nuestra vida cotidiana (…) Orita me pongo en el punto de ‘a la que no le gustaba salir en cámaras, mira lo que está haciendo”.

Foto: Cortesía HBO Max.

Explicando que su propia voz es una manera de existir y resistir. Y un puente entre la comunidad muxe y el resto de la sociedad para ser conscientes de que la diversidad siempre ha existido y cómo movernos a través del respeto.

“Aquí se contaron varias historias, no nada más la mía, sino de varias en distintos roles, que eso es lo más importante, poder trascender, poder expresarnos a lo mejor en la forma de sentir, de vestir, lo que somos lo que sentimos (…) Es importante que a todas las personas que llegue este documental hagan consciencia de lo que sentimos”.

Y va de nuevo: ‘MUXES’ se estrena el 17 de noviembre en HBO Max.