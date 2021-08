Nicole Gee: La foto viral de una soldado de EU que rescató a una niña afgana y murió en el atentado de Kabul

Nicole Gee era una soldado del ejército de los Estados Unidos que se encontraba en Afganistán ayudando a la evacuación masiva del país. Hoy está muerta. Su nombre se encuentra en la lista de 13 militares estadounidenses que perdieron la vida en el atentado terrorista de Kabul y es por ello que la foto donde tiene en brazos a una niña afgana se hizo viral.

Desde que el Talibán retomó el control de Afganistán, miles de personas intentan desesperadamente ingresar al aeropuerto de Kabul. Quieren huir a toda costa del país por miedo a la forma de gobierno que vulnera muchos de sus derechos, sobre todo cuando se trata de las mujeres.

Pero en dichas aglomeraciones se han dado todo tipo de historias, especialmente las de bebés, niñas y niños que son rescatados por los militares estadounidenses que custodian el aeropuerto. Una de esas historias la protagonizó Nicole Gee. La soldado fue captada cargando en brazos a una niña afgana y desde entonces la imagen resultó conmovedora.

Pero el pasado jueves, una explosión muy cerca de las puertas del aeropuerto de Kabul mostró lo vulnerable que son todas las personas que quieren salir de Afganistán. Un atentado suicida (que el Estado Islámico se atribuyó) puso fin a la vida de unas 170 personas que estaban ceca del lugar, 13 militares de Estados Unidos incluidos.

Poco a poco han salido a la luz los nombres de las víctimas del atentado en Kabul, y el de Nicole Gee resaltó en la lista de los militares del ejército estadounidense, porque fue inevitable recordar la foto antes mencionada.

La foto de esta soldado cargando a una nilña afgana fue compartida por la cuenta oficial de Twitter del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. “Los miembros del servicio militar estadounidense consuelan a los bebés en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai en Kabul, Afganistán”, escribieron en ese entonces.

U.S. military service members comfort infants at Hamid Karzai International Airport in Kabul, Afghanistan. #HKIA pic.twitter.com/8utbOwtcsF

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 20, 2021