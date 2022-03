Niegan amparo a José Manuel del Río Virgen, secretario de JUCOPO seguirá en prisión

Noticia que no le va a gustar a Ricardo Monreal: su cuate, José Manuel del Río Virgen, quien hace unos días parecía con un pie fuera de prisión, ahora vuelve a estar más adentro. El amparo le fue negado, así que permanecerá en prisión.

De acuerdo con diversos medios, un juez le negó el amparo definitivo al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado. Por ello, permanecerá preso en el penal de Pacho Viejo, en Coatepec.

Con el amparo que había tramitado, José Manuel del Río Virgen intentaba que se determinara que no había elementos suficientes para su vinculación a proceso. Sin embargo, fueron presentados elementos de revisión que deberán ser checados por un tribunal colegiado.

Fue el pasado 9 de marzo cuando se pensaba que Del Río Virgen estaba a horas… quizás días de ser liberado. En ese momento, se determinó que la vinculación a proceso de éste no procedía al no haberse cumplido requisitos constitucionales.

Recordemos que el secretario técnico de la JUCOPO fue detenido por el presunto homicidio del excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, Veracruz, René Tovar Herrera… y que su caso ha sido tomado muy personal por el senador de Morena, Ricardo Monreal…

Taaaan personal que éste ha señalado la ausencia de estado de derecho en Veracruz, razón por la que en aquella entidad legisladores de Morena han pedido su expulsión del partido.

Bueno, pero regresando con el caso de José Manuel del Río Virgen… la verdad es que sí parece que hay algo turbio en su permanencia en prisión. De hecho, su caso no es el único en el que se denuncian arbitrariedades de parte de las autoridades veracruzanas e, incluso, a su favor ha intercedido la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconociéndolo como “víctima” y recomendando la reparación del daño que se le ha causado… evidentemente, poco se ha atendido la recomendación.

De acuerdo con El Financiero, la CNDH reconoció la calidad de víctima de Del Río Virgen con base en la forma en que se llevó a cabo su detención en diciembre pasado (con elementos apuntando hacia él con armas largas) y en el hecho de que durante las investigaciones hechas para inculparlo no fueron suficientes para demostrar su responsabilidad en el asesinato del candidato a la alcaldía de Cazones… fue hasta que se aportaron “nuevos elementos de prueba” que se decidió emitir la orden de aprehensión en su contra.

¿El detalle? Esos “nuevos elementos de prueba” no eran más que ampliaciones de testimonios ya recogidos y, además, durante el periodo en que estos fueron recogidos, no se le dio citó a José Manuel del Río Virgen a comparecer… es decir, no le dieron chance de ejercer una defensa adecuada.