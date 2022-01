“A los no vacunados, realmente quiero fregarlos”, advierte Emmanuel Macron

Y gran parte de la humanidad seguro está de acuerdo con la estrategia de Emmanuel Macron… ahora que en Francia fue detectada una nueva variante del COVID-19 (IHU), la cual –según especialistas– pudo haber surgido “gracias” a que los no vacunados permiten que el virus siga esparciéndose con mayor facilidad y, así, mutar.

“No se trata de fregar a los franceses“, aclaró el presidente de Francia en una entrevista el diario Le Parisien. “Pero en cuanto a los no vacunados, realmente quiero fregarlos. Y continuaremos haciendo esto, hasta el final. Esta es la estrategia“, advirtió.

“¿Fregar?, señor francés”, preguntarán quienes no creen que Emmanuel Macron pueda ser capaz de lanzar una palabra así… bueeeno, él dijo “faire chier”, lo cual medios internacionales han traducido como “piss off”. “Molestar”, pero eso es muy leve, según el tono de la advertencia del mandatario francés (y las reacciones a ella). Así que dejémoslo en “fregar”.

Y bueno, el comentario de Macron levantó cejas no sólo entre la población, sino entre la clase política de Francia. “Fregar no puede ser parte del vocabulario presidencial. La ley permite, prohíbe u ordena. Pero no friega”, consideró el legislador Jean-Louis Thiériot en mensaje publicado en sus redes sociales.

Otro que también se pronunció en contra del presidente de Francia y su estrategia ante la pandemia fue el diputado Arnaud Danjean, quien consideró que, más allá de la “vulgaridad” de Emmanuel Macron, lo que le preocupa es que el mandatario ha declarado abiertamente que pretende privar las libertades de algunos ciudadanos que no han infringido ninguna ley al no vacunarse contra el COVID-19.

Emmanuel Macron explicó su “estrategia” en medio de las discusiones del parlamento francés sobre una nueva legislación que, si se aprueba, significará que sólo los completamente vacunados calificarán para el pase de salud del país a partir del próximo mes. Para obtener dicho pase ya no será válido sólo presentar pruebas COVID-19 negativas, que es lo que salvaba a los no vacunados en estos casos.

El mentado pase será necesario a partir de este verano en Francia para que los ciudadanos tengan acceso a lugares públicos cerrados… por ejemplo, a cafeterías, restaurantes, cines, museos, conciertos y espacios deportivos. Ahhhh y también a trenes y aviones.

“En una democracia, los peores enemigos son la mentira y la estupidez”, dijo Macron. “Estamos presionando a los no vacunados limitando, en la medida de lo posible, su acceso a las actividades de la vida social“, aceptó el mandatario francés.