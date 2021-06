No sólo Fernández Noroña… Ricardo Monreal no se descarta para 2024

Con el timing de quien se echa un chiste de Polo Polo en una ceremonia, en plena polémica por el desplome de la Línea 12 del Metro están saliendo aspirantes presidenciales para el 2024. Ya se apuntó Noroña. Ahora pueden agregar a Ricardo Monreal.

El autodestape de Monreal surgió a raíz de un comentario hecho por AMLO durante la mañanera de ayer, 14 de junio, respecto a la investigación del desplome de la Línea 12 del Metro publicada por The New York Times . Según el presidente, sus “adversarios” tomaron dicha investigación para que Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum peleen respecto a quién soltó la información que nutrió el reportaje… esto de cara al 2024, ya que –según– Ebrard y Sheinbaum son los que encabezan la carrera presidencial.

Casi, casi diciendo “a mí también échenme a pelear”, Ricardo Monreal dijo en entrevista con Carlos Loret de Mora que él no se descarta para la sucesión presidencial… aunque por el momento cree que es un desatino irse con todo. ¿Ahhhh, por lo de la Línea 12? Nah,,,, es que hacerlo ahora representaría casi, casi, ir contra la fuerza del Andrés Manuel López Obrador.

“Estar en una etapa de adelanto, de apresuramiento o de actuar por la libre no sólo es suicida sino que es un ambicioso vulgar; la propia dinámica política lo triturará, yo no estoy dispuesto a hacer eso (…) no actúo con mezquindad ni actúo con aceleración”, agregó Ricardo Monreal…

¿Insinuando que quiere un destape más bonito… quizás uno de parte del presidente, así muy al estilo PRI? Puesssss… echando por delante que él conoce a AMLO desde hace varios 21 años, Monreal añadió que no actuará “por la libre”, así que no se provechará de la coyuntura mediática o política para dar inicio a su carrera por la presidencia. “No estoy precipitado ni tampoco avanzado (..) la sucesión va a arrancar cuando tenga que arrancar”.

No me echen la culpa por lo de Cuauhtémoc, pide Monreal

Llamado “Judas” por, supuestamente, colocar como candidata para la alcaldía Cuauhtémoc a quien le arrebató el triunfo a la morenista Dolores Padierna, Ricardo Monreal aceptó que, efectivamente, Sandra Cuevas (virtual alcaldesa electa) es su amiga… pero de ahí a él ayudó a la derrota de Morena en la alcaldía, pues no.

“No traicioné al movimiento, textualmente, no soy responsable de nada. No puedo torcer el brazo a los electores de la Cuauhtémoc, están bastante capacitados”, dijo en conferencia realizada tras una reunión con la bancada de Morena. “No estoy dispuesto a ser chivo expiatorio de nadie, que cada quien asuma su responsabilidad, que cada uno asuma su propia respuesta frente a los acontecimientos”.