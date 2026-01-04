Así funciona el nuevo sistema para separar basura y tirarla por días en CDMX

Lo que necesitas saber: Los camiones de basura no tendrán permitido juntar toda la basura, solo recoger la que marca el calendario cada día

¿Solo tienes un día para sacar la basura? Pues a ver cómo le haces porque ahora tendrás que salir todos los días si no quieres vivir entre desechos. Ya es un hecho que el gobierno capitalino implementará el programa “Basura Cero” y eso implica separar la basura, lo cual está chido, pero también que debes tener tiempo y disponibilidad todos los días para sacarla por partes.

Porque ojo, para nada estamos en contra de separar la basura. La cosa es que en serio hay banda que con trabajos se las arregla para sacar su basura una vez o dos a la semana (conocemos gente que le sufre de primera mano, no estamos inventando nada); por eso nos preocupa el nuevo sistema de recolección en la Ciudad de México.

Foto: Pexels.

¿Qué es el programa “Basura Cero” que habrá en CDMX?

Se trata de un sistema para hacer obligatoria la separación de la basura en la CDMX. Ahora nada de poner todo en una bolsa negra grandota, tendrás que hacerlo como se debe… separada.

Y será obligatorio porque ahora no habrá de otra, ya que los camiones solo se llevarán una categoría por día. Es decir, si mezclas la basura, en teoría los recolectores no te la aceptarán porque solo tendrán permitido recoger cierta basura en un día determinado.

Y sí, el nuevo programa “Basura Cero” aplica para hogares, oficinas, negocios o edificios del gobierno. Para todo mundo pues.

Foto ilustrativa: Pixabay

La nueva separación de basura en CDMX se hará en cuatro categorías y quedará así:

Residuos orgánicos : Huesos, cascarones de huevo, restos de comida, desechos de jardinería (hojas, flores, ramas, etc), y residuos de café o té.

: Huesos, cascarones de huevo, restos de comida, desechos de jardinería (hojas, flores, ramas, etc), y residuos de café o té. Residuos inorgánicos reciclables : Papel, cartón, vidrio, PET, aluminio, metal y textiles (ropa).

: Papel, cartón, vidrio, PET, aluminio, metal y textiles (ropa). Residuos inorgánicos no reciclables : Lo que no se puede reciclar ni compostar, tipo los pañales, toallas sanitarias, bolsas de frituras, el unicel, colillas de cigarro, curitas o calzado.

: Lo que no se puede reciclar ni compostar, tipo los pañales, toallas sanitarias, bolsas de frituras, el unicel, colillas de cigarro, curitas o calzado. Manejo especial y voluminoso: Objetos y aparatos grandes que ya no vayas a usar, como computadoras, celulares, colchones, muebles, televisores, lavadoras y refrigeradores (lo que se lleva el “fierro viejo” y electrónicos, básicamente).

Foto ilustrativa: Pixabay

¿Qué días recogerán cada categoría de basura en CDMX?

Aquí viene lo bueno. Una vez que separes la basura, deberás tener tu calendario a la mano para saber cuándo sacar qué cosa. Lo dicho, el camión recolectará solo una categoría de basura por día y a continuación el cronograma:

Residuos orgánicos : Martes, jueves y sábado

: Martes, jueves y sábado Residuos inorgánicos reciclables : Lunes, miércoles, viernes y domingo

: Lunes, miércoles, viernes y domingo Residuos inorgánicos no reciclables : Lunes, miércoles, viernes y domingo

: Lunes, miércoles, viernes y domingo Manejo especial y voluminoso: Domingo

Foto: Gobierno CDMX

¿A partir de cuándo debo separar mi basura y tirarla por días?

El gobierno de Clara Brugada anunció que el nuevo sistema aplica a partir del 1 de enero de 2026 (o sea, ya).

El objetivo, formalmente hablando, es garantizar la separación de los más o menos 8 mil toneladas de basura que se generan en la capital todos los días, de la cual actualmente solo el 15% se separa correctamente.

Foto: Pexels.

Prometen nuevos camiones y mucha inversión

Eso sí, el gobierno prometió que para ayudar con todo esto y que no recaiga solo en la población, van a meterle unos 250 millones de pesos al asunto, dinero que servirá para comprar nuevos y modernos camiones de basura para que se den abasto con eso de pasar todos los días.

Pues ahí tienes toda la información. A separar la basura como debe ser, pero a sufrirle un poco también con eso de sacarla todos los días.