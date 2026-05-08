Lo que necesitas saber: Ante la preocupación masiva la OMS descartó cualquier posibilidad de una pandemia más.

Aunque muchos pensaban que después del Covid 19 ya nada podría sorprendernos en temas de virus, en los últimos días el nombre de hantavirus volvió a salir a la luz luego de su brote en el crucero MV Hondius.

Y aunque más de uno ya se empezó a preguntar si estamos ante “otro coronavirus”, no te alarmes todavía; aunque ambos pueden generar enfermedades respiratorias graves, el hantavirus y el Covid tienen grandes diferencias tanto en su origen, forma de contagio y síntomas.

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Pero primero lo básico, ¿qué es el Hantavirus?

El hantavirus es un grupo de virus que se transmite principalmente por contacto con roedores infectados o con sus desechos, como orina, saliva y heces.

Y aquí va la primera diferencia, este virus no apareció recientemente, como lo fue en su momento el covid-19, es decir, no es nuevo, se conoce desde hace décadas y ha provocado brotes en distintas partes del mundo; es una enfermedad poco común, pero bastante peligrosa.

¿Y el covid-19?

El covid-19 fue identificado por primera vez en el 2019 y es el responsable de una pandemia mundial que cambió la vida de prácticamente todos. Su principal característica fue la facilidad con la que se propagaba entre las personas, algo que no pasa con el hantavirus, pero vamos paso por paso.

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Las diferencias más importantes

¿Su origen?

El hantavirus es una enfermedad potencialmente mortal que los roedores contagian a los humanos, y el covid-19 proviene de un coronavirus que logró transmitirse entre humanos a gran escala.

La forma de contagio (una de las diferencias clave)

Hantavirus

Hasta el momento existen dos tipos de hantavirus Andes, el de Europa y el de América (el del barco). Por un lado, la variante de Europa, su forma de contagio es por medio de inhalación de polvo contaminado con orina, heces o saliva de roedores infectados y no se puede transmitir de persona a persona.

El hantavirus que salió del crucero MV Hondius es el único que se puede transmitir de persona a persona y es por medio de fluidos corporales.

Covid-19

El covid-19, a diferencia del hantavirus, sí se transmite fácilmente de persona a persona mediante gotas respiratorias y aerosoles, es decir, cuando una persona infectada tose, canta, grita, estornuda o habla, se liberan pequeñas gotas o partículas que pueden ser inhaladas por personas cercanas o quedar suspendidas en el aire en espacios cerrados mal ventilados.

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Los síntomas

Aunque ambos pueden afectar los pulmones, los síntomas iniciales son diferentes:

Síntomas del hantavirus:

Fiebre

Dolor muscular intenso

Fatiga

Mareo

Nauseas

Dificultad para respirar

En casos graves, puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria.

Síntomas del covid-19

Fiebre

Tos

Dolor de garganta

Congestión nasal

Pérdida de olfato o gusto

Fatiga

Pero también todo esto depende de la variante, el estado de salud de la persona, los síntomas pueden variar muchisímo.

Entonces… ¿Deberíamos preocuparnos?

Ante la preocupación masiva de si se viene una nueva pandemia similar a la que vivimos en 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó que, por ahora, pueda propagarse por todo el mundo.