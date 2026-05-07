Lo que necesitas saber: Se tenía programado que el ciclo escolar finalizará el 15 de julio pero la SEP lo adelantó un mes.

La Secretaría de Educación Pública acaba de modificar el calendario del ciclo escolar 2025-2026 para la educación básica y se tomarán hasta casi 3 meses de vacaciones, pues las clases concluirán desde el 5 de junio.

Esta decisión se ha tomado por el comienzo de la Copa del Mundo, que se inaugurará en el país el próximo 11 de junio, y por las “olas de calor” que se van a registrar durante los meses de junio y julio.

Imagen ilustrativa de salones vacíos // Foto: Pexels.

Esta nueva información ha sido confirmada por medio de redes sociales por el secretario de Educación, Mario Delgado.

“De esta manera vamos a garantizar que se cumpla el plan de estudios y atender las distintas peticiones que hemos tenido de las distintas identidades federativas”

El titular de la SEP declaró que esta decisión fue tomada luego de que todas las secretarías de los estados llegaron a un acuerdo unánime.

¿Por qué se adelantaron las vacaciones de verano?

Anteriormente, se tenía planeado que el ciclo escolar 2025-2026 concluyera el 15 de julio, pero luego de que todas las secretarías llegaran a un acuerdo “unánime”, optaron por que las clases finalizaran un mes antes.

Razones por las cuales va a finalizar antes las clases

Desde el comienzo de la primavera se han estado registrando olas de calor muy elevadas con temperaturas que superan los 40°. Por lo que este intenso calor no se ve que vaya a acabar muy pronto y se prevé que continúe para los meses de junio y julio; esto representa un riesgo para los niños y jóvenes.

El segundo motivo importante es por el Mundial de futbol, que dará comienzo el próximo 11 de junio en la Ciudad de México.

Imagen ilustrativa de salones vacíos // Foto: Pexels.

Fechas clave y el regreso a clases

Por otro lado, también el secretario de Educación informó respecto a otras fechas más

Para las y los maestros, el ciclo escolar finalizará una semana después de que salgan los niños, es decir, a partir del 12 de junio ya podrán disfrutar de sus vacaciones.

Y su regreso será para el 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico con las y los maestros para así preparar el próximo ciclo escolar. Además, del 17 al 28 de agosto habrá dos semanas de reforzamiento de aprendizaje.

Y por último, el comienzo a clases del ciclo escolar 2026-2027, se tiene previsto que dé comienzo el 31 de agosto.