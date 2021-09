Olaf deja Baja California Sur sin daños mayores; ya es tormenta tropical

De acuerdo con un reporte esta mañana de las autoridades de Baja California Sur, así como de todos los municipios, tras el paso del huracán Olaf, los daños que se reportan son menores.

Afortunadamente no hubo personas que tuvieran que ser evacuadas o rescatadas y en la calle solo se reportan daños como postes de energía inclinados, árboles caídos, deslaves muy ligeros o inundaciones menores. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Olaf ya se degradó y por la tarde de este viernes 10 de septiembre se despegará de la península de BCS y se internará hacia el Pacífico dejando de representar un peligro.

Tras los primeros recorridos se informó que el aeropuerto de San José del Cabo ya opera con normalidad ya que los daños que dejaron los fuertes vientos y las lluvias no implican una interrupción en el funcionamiento.

Por su parte, la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) reportó el tramo carretero La Paz-Los Cabos sin daños aunque la recomendación es evitar salir a carretera por el riesgo de corridas de arroyos y deslaves.

From around 7:40 pm in San Jose del Cabo, when it started to really rip, but before the power went out. Chasing #Hurricane #OLAF in #Mexico pic.twitter.com/MIxYUvTtQY

— Josh Morgerman (@iCyclone) September 10, 2021