‘La Guerra Civil’, documental sobre Julio César Chávez, se estrenará en el festival Sundance

El boxeo ha dejado varias y muy importantes rivalidades, mismas que han necesitado de varios capítulos o han marcado una época, como la de Julio César Chávez, uno de los máximos exponentes del boxeo mexicano y de quien hay un sinfín de historias, tanto dentro como fuera del ring.

DAZN, que se ha metido de lleno en el mundo del boxeo, contará uno de esas historias de Chávez a través de un documental llamado ‘La Guerra Civil’, que contará uno de los fenómenos sociales más interesantes, llamativos y ahora hasta constantes dentro del contexto del deporte mexicano, la cultura de la comunidad mexicoamericana.

Chávez era una leyenda en el boxeo en la década de los 80 y los 90. En esta última encaró un par de ocasiones a Oscar de la Hoya, quien peleó bajo la bandera de Estados Unidos pese a tener raíces mexicanas. Esto provocó, además de una marcada rivalidad, una división cultural entre mexicanos y mexicoamericanos.

‘La Guerra Civil’ formará parte de Sundance

El documental se estrenará en enero del 2022, pues fue seleccionado como parte del programa oficial del Festival de Cine de Sundace 2022, el cual se celebra cada año durante la última semana de enero, en Salt Lake, Ohio, Estados Unidos.

El documental, que marca el debut de Eva Longoria como directora, será exhibido en el Eccles Theater. La producción ejecutiva corrió a cargo de Grant Best, de DAZN (ganador del BAFTA Rio Ferdinand: Being Mum and Dad) y producida por Bernardo Ruiz (Kingdom of Shadows).

“En el centro de La Guerra Civil se encuentra un momento icónico en la historia del deporte mexicano y mexicoamericano. Sin embargo, más allá de eso, esta es una película sobre identidad cultural, fanatismo y comunidad”, estableció Eva Longoria.

Este fenómeno ha incrementado en los últimos años dentro del futbol, de modo que la Federación Mexicana de Futbol y la US Soccer protagonizan constantes “batallas” para convencer a los jóvenes futbolistas de jugar para México o Estados Unidos.

¿Cuándo podremos ver el documental?

Hasta el momento, DAZN no ha compartido fechas tentativas para el estreno para el público general, sin embargo, está confirmado para 2022. “La película llegará en DAZN el próximo año”.