Con un mensaje en español, Estados Unidos ofrece a Cuba una "nueva relación"

Lo que necesitas saber: Esa nueva relación implicaría el envío de ayuda tras los bloqueos que han paralizado aún más a Cuba.

Se trata de un mensaje polémico y retador para el gobierno de Cuba —que se podría leer como una especie de ultimátum— dirigido de manera directa a la ciudadanía cubana: en redes, el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio ofreció una “nueva relación“.

Y esa nueva relación implicaría el envío de ayuda tras los bloqueos que han paralizado aún más a Cuba.

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¿Qué tipo de ayuda? 100 millones de dólares en comida y medicina, a cambio de que haya un cambios en el gobierno cubano.

Marco Rubio ofrece a Cuba una “nueva relación”

“La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones“, acusó Marco Rubio en su video en un intento por deslindar al gobierno de Donald Trump de la gran bronca de apagones que se vive en Cuba.

Después, Rubio aprovechó para señalar al gobierno cubano como el responsable de la escasez de recursos entre la población.

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En especial a GAESA (Grupo de Administración Empresarial) —una serie de empresas cubanas dirigida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias y fundada en la década de los 90 por Raúl Castro.

GAESA es considerado el brazo económico del ejército de Cuba, predominando en distintos sectores de la economía y las finanzas de la isla.

Una nueva relación

Dicho esto, Marco Rubio aseguró que Estados Unidos está listo para un nuevo capítulo en su relación con Cuba.

Aunque, ojo, es sólo con la población. “Lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país”, remató.

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El mensaje fue publicado días después de la visita del jefe de la CIA John Ratcliffe a Cuba y la reunión con las dirigencias de Inteligencia y otros sectores del gobierno cubano.