Lo que necesitas saber: CETMAR 32 reiteró su compromiso con la integridad, seguridad y bienestar de la comunidad estudiantil.

Hace unas semanas comenzó a viralizarse un video que dejó a medio internet con cara de “¿es neta?”. Y es que en las imágenes se puede ver a un hombre revisando mochilas dentro de un salón de clases, aunque lo verdaderamente impactante fue descubrir quién era.

Todo comenzó cuando alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) No. 32, en Empalme, Sonora, comenzaron a notar que les desaparecían objetos personales, dinero y otras cosas dentro del aula. Como las pérdidas ya eran demasiadas y nadie sabía qué estaba pasando, los estudiantes decidieron poner una cámara escondida para descubrir al responsable.

Pero lo que encontraron terminó siendo muchísimo más inesperado de lo que imaginaban.

Y es que la persona que aparecía hurgando entre las mochilas no era cualquier extraño, sino presuntamente su propio maestro de Ética y Valores. Sí, el profe de Ética y Valores.

Foto: Disney

En el video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se observa al docente aprovechando que los alumnos estaban fuera del salón para comenzar a revisar mochilas y pertenencias.

Incluso, en un momento se detiene rápidamente al escuchar un ruido, pero al darse cuenta de que nadie entró al aula continúa buscando entre las cosas de los estudiantes como si nada.

El suceso se hizo tan viral que el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) No. 32 de Empalme, Sonora, informó que ya se encuentran trabajando en la investigación del caso.

Fue a través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook donde explicaron que autoridades de la Dirección General de Educación Tecnológica del Mar y Ciencias del Mar ya realizan las indagatorias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las acciones correspondientes derivadas de las denuncias interpuestas por estudiantes y tutores.

Foto: Facebook CETMAR Empalme

El plantel también explicó que, como parte del proceso administrativo y mientras se resuelve la situación conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades competentes, el docente involucrado fue separado temporalmente de sus funciones.

Asimismo, el CETMAR 32 reiteró su compromiso con la integridad, seguridad y bienestar de la comunidad estudiantil, asegurando que no permitirán acciones o conductas que vulneren los derechos o la dignidad de los alumnos.

Este caso definitivamente dejó a muchísimas personas sorprendidas, porque uno podría esperar muchas cosas… menos que el maestro de Ética y Valores termine protagonizando una situación así.

Ahora sólo queda esperar si la SEP o alguna autoridad da una postura más fuerte sobre el caso y qué terminará pasando con el docente involucrado.