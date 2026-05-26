Lo que necesitas saber: Además del gobernador, otros acusados como el vicefiscal general de Sinaloa y el senador Enrique Inzunza también asistieron a comparecer ante la FGR.

¿Recuerdan el caso de Rubén Rocha y las acusaciones por presuntos nexos con el narco? Bueno, pues el tema vuelve de nuevo a la conversación… y es que el gobernador de Sinaloa compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

Facebook: Rubén Rocha Moya

Rubén Rocha Moya comparece ante la FGR en Sinaloa

La investigación en México en contra del gobernador de Sinaloa (con licencia) por las acusaciones de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el narcotráfico parece ir avanzando…

Mediante sus redes sociales, Rubén Rocha informó que este 26 de mayo acudió a comparecer ante la FGR con sede en Culiacán.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario. Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, se lee.

Vicefiscal de Sinaloa y otros acusados también acuden a comparecer…

Este mismo día, poco a poco se ha revelado que Rubén Rocha no era el único citado para declarar ante la FGR. Sino también otros acusados por Estados Unidos.

Uno de ellos fue Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa con licencia, quien al ser cuestionado por su presencia en la fiscalía solo señaló que cumplió la citación y rechazó las acusaciones en su contra.

Horas más tarde, el senador Enrique Inzunza también compartió en redes sociales haber asistido a comparecer. Aunque de las críticas no se ha salvado.

Y con justa razón, pues desde que surgieron las acusaciones en su contra no se ha presentado a trabajar al Congreso. En fin, todo apunta a que estaremos escuchando nuevamente sobre este tema en los próximos días.