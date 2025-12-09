Lo que necesitas saber: El encargado de compartir esta inusual imagen fue el director del C5 de la CDMX, Salvador Guerrero Chipres, quien reveló que elementos de la SSC se acercaron al lugar para "verificar que no hubiera daños ni riesgos en la zona".

Cuando uno cree que ya lo vio todo en la CDMX, siempre pasa algo que nos recuerda que México supera a la IA… y es que las cámaras del C5 grabaron como un paracaidista quedó atorado en un semáforo del Centro Histórico.

Paracaidista atorado en semáforo // X:@guerrerochipres

Paracaidista se atora en semáforo del Centro Histórico de CDMX

Y no, de verdad no es IA. Resulta que durante la madrugada, las cámaras del C5 de la CDMX captaron el mal aterrizaje de un paracaidista que se atoró con un semáforo entre las calles de Balderas y Juárez en el Centro Histórico.

En las imágenes podemos ver desde su descenso hasta cómo varias personas que iban pasando se acercaron para apoyarlo y desatorar del semáforo el paracaídas.

Segundos después se ve a una camioneta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX llegando al lugar. Acá te dejamos el video, por si aún no lo has visto:

¿Qué han dicho las autoridades al respecto?

El encargado de compartir esta inusual imagen fue el director del C5 de la CDMX, Salvador Guerrero Chipres, quien reveló que los elementos de la SSC se acercaron al lugar para “verificar que no hubiera daños ni riesgos en la zona”.

Algunos medios como C4 han compartido que el protagonista de esta historia es Miles Pack, estadounidense de 36 años. Según indican se lanzó de una avioneta y, tras ser llevado al juez cívico, quedó en libertad.

De momento, ninguna otra autoridad ha confirmado o dado información al respecto. En fin, un día más superando a la IA.