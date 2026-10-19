Este 19 de octubre, Paul Mackenzie, un líder de una secta apocalíptica en Kenia fue declarado culpable de asesinato de 191 personas (190 de ellos eran niños) debido a que forzaba tanto a niños como a adultos a mantener ayuno. De hecho, les ordenaba a los miembros de su secta dejar morir de hambre a sus hijos para que pudieran "encontrarse con Jesús".

Lo que necesitas saber: Mackenzie les ordenaba a los miembros de su secta que dejaran a sus hijos morir de hambre para que pudieran "encontrarse con Jesús".

En redes anda circulando un caso que parece sacado de una película de terror: la historia de Paul Mackenzie, un líder de una secta apocalíptica en Kenia que fue declarado culpable de asesinato de 190 niños.

Juicio de Paul Mackenzie // X:@nypost(captura de pantalla).

¿Quién es Paul Mackenzie y por qué se le acusó de asesinato de 190 niños en Kenia?

Vamos por partes. Paul Nthenge Mackenzie fundó la secta ‘Good News International Church’ en 2003 y durante 16 años hizo crecer la popularidad de la iglesia al punto de lograr reunir a miles de seguidores.

Su iglesia controlaba una emisora de televisión que retransmitía sus sermones sobre el fin de los tiempos y teorías conspirativas donde calificaba la educación como “malvada” o la atención médica como “contraria a la doctrina”.

Todo iba relativamente “normal” hasta 2019, fecha en la que su iglesia principal cerró y Mackenzie se trasladó junto con un grupo de seguidores al bosque de Shakahola.

La idea era seguirlo por la falsa promesa de tierras para cosechar… pero una vez llegaron, se dieron cuenta de que el lugar estaba controlado por milicias armadas. Ahí es donde comenzó la locura.

Juicio de Paul Mackenzie // X:@SkyNews (captura de pantalla).

Entre sus estrictas normas se encontraba una peculiar: forzar tanto a niños como a adultos a mantener ayuno. De hecho, les ordenaba a los miembros de su secta dejar morir de hambre a sus hijos para que pudieran “encontrarse con Jesús”.

¿Qué pasaba si intentaban escapar del campamento o simplemente comer? Eran golpeados, estrangulados o asesinados de forma directa por los guardias de la secta. Además de que a los miembros también se les prohibía enviar a sus hijos a la escuela o recibir atención médica.

Esto lo habría realizado durante al menos 4 años, para ser más exactos, hasta abril de 2023, cuando el caso salió a la luz y se le conoció como la “masacre del bosque de Shakahola”.

Juicio de Paul Mackenzie // X:@SkyNews (captura de pantalla).

En espera de una sentencia…

En ese entonces fue arrestado y hasta la fecha, en ese lugar han encontrado más de 400 personas muertas. Su caso tomó relevancia recientemente debido a que Paul Mackenzie, junto con otros líderes de la secta, fue declarado culpable por el asesinato de 191 personas; todas ellas, excepto una, eran niños.

Ahora, se encuentra en espera para la audiencia donde se conocerá su condena (programada para el 6 de noviembre de 2026) mientras enfrenta otros juicios en Kenia por terrorismo, radicalización extrema y negación de la educación básica a menores.