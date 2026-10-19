Mediante su cuenta de Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a proponer cambiar el nombre del estado de Nuevo México por el de "Nueva América". De acuerdo con el mandatario, esta medida le daría un "gran valor y prestigio al estado" además de aumentar el valor de las viviendas y los ingresos.

Lo que necesitas saber: En su mensaje, el presidente aseguró que el cambio de nombre le daría un "gran valor y prestigio al estado" además de aumentar el valor de las viviendas y los ingresos.

El presidente Donald Trump ya de plano no quiere ver ni escuchar nada sobre México, ni siquiera si se trata de su propio país… y es que propuso cambiar el nombre del estado de Nuevo México por el de “Nueva América”.

Foto: @realDonaldTrump

Trump propone cambiar el nombre de Nuevo México a “Nueva América”

Lo que empezó como una propuesta dominguera otra vez volvió a ser mencionada por el presidente Trump… aunque esta ocasión, con un poco de más “seridad”.

Y es que, mediante su cuenta de Truth Social, el mandatario propuso nuevamente cambiar el nombre del estado de Nuevo México por el de “Nueva América”.

Aunque esta vez no compartió una imagen de cómo se vería el estado al cumplir uno más de sus caprichos, sino un mensaje en el que afirmó que la modificación del nombre mejoraría el estilo de vida.

“¡El nombre le daría un gran valor y prestigio al estado! El valor de las viviendas y los ingresos aumentarían, ¡y se sentirían aún más orgullosos al saludar nuestra hermosa bandera estadounidense!”, señaló.

Trump propone cambiarle el nombre al estado de Nuevo México // Captura de pantalla.

Trump lanza mensaje sobre las supuestas “elecciones fraudulentas” del estado

Como era de esperarse, el presidente aprovechó el momento para dar un mensaje político… que toma aún más sentido debido a que faltan tan solo 2 semanas para las elecciones intermedias en Estados Unidos.

“¡Quizás incluso las elecciones fraudulentas, por las que Nuevo México es conocido, volverían a ser honestas!”, aseguró.

Y es que esta no es la primera vez que Trump acusa al estado de fraude. De hecho, ha mantenido una postura negativa contra sus métodos de votación (electrónicos) y que ha usado como excusa para señalar supuestas irregularidades en las votaciones.