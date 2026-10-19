Lo que necesitas saber: El chofer de Guadalupe Taddei reportó un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos por trabajar para la presidenta del INE.

Este 19 de octubre por la mañana se dio a conocer un vínculo un poco raro entre el chofer de la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y una empresa que en su momento se encargaba de proveer materiales a la institución.

Sin embargo, desde 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a la compañía por presuntas operaciones con recursos de origen ilícito.

Y es que fue en una investigación publicada por el periódico Reforma, realizada por los periodistas Érika Hernández y Rolando Herrera, donde informaron que el chofer de Taddei, Jonathan Navarrete Torres, habría recibido un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg desde el 28 de junio de 2023, casi dos años antes de comenzar a trabajar con Taddei en abril de 2025.

Foto: Reforma

Además, como si eso no fuera suficiente, también se fueron a revisar su declaración patrimonial, presentada el pasado 30 de junio de 2026, donde encontraron algunos datos que llaman la atención.

Y es que resulta que Navarrete no habría mencionado su relación con Corporativo Zeg y únicamente informó sobre su anterior trabajo como chofer de Mercedes-Benz.

Además, algo que también está causando polémica es el sueldo que reportó por su trabajo en el organismo electoral, pues declaró que percibe 45 mil 765 pesos mensuales por ser el chofer de la presidenta del INE.

Bueno, pero ¿qué onda con el bloqueo de cuentas?

Bueno, este es un tema que viene desde 2023, en el que no solo está involucrado Corporativo Zeg, sino también Cajas Graf, otra empresa proveedora de materiales electorales que terminó en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero mexicano.

Según información publicada por El Imparcial, el 17 de noviembre de 2023 la UIF emitió el acuerdo 401/2023 para bloquear las cuentas de ambas empresas. La medida también alcanzó a Raymundo Francisco y José Alfredo Hernández Casillas, propietarios vinculados con Cajas Graf.

Pero ¿por qué la UIF tomó esta medida? Durante el juicio que promovió Corporativo Zeg para intentar recuperar el acceso a sus cuentas, la dependencia explicó ante el tribunal que actuó a partir de una solicitud de asistencia de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una investigación sobre posibles delitos relacionados con el sistema financiero.

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En los documentos judiciales citados por El Imparcial, la UIF sostuvo que existían indicios de que los recursos analizados podían proceder de actividades ilícitas y que habrían ingresado al sistema financiero con la intención de ocultar su origen.

Eso sí, hay que aclarar que estos eran los argumentos de la UIF durante el juicio y no significan que ya se haya demostrado que las empresas cometieron lavado de dinero.

Hubo impugnaciones contra el bloqueo de cuentas

En 2024, Corporativo Zeg y Cajas Graf impugnaron las medidas de la UIF mediante juicios de amparo y obtuvieron resoluciones judiciales favorables.

De acuerdo con lo publicado por El Imparcial, los jueces encontraron motivos legales para resolver a favor de las empresas respecto al bloqueo de sus cuentas. Sin embargo, las resoluciones no determinaron si el dinero que manejaban tenía un origen lícito o ilícito.

Es decir, las empresas consiguieron retirar el bloqueo de sus cuentas, pero esto no significa que los tribunales hayan descartado las sospechas que llevaron a la UIF a investigarlas. La decisión se centró en la legalidad de la medida, no en determinar de dónde provenían los recursos.

Pero esto no para aquí

Y es que resulta que, dentro de la investigación, también aparece el nombre de otro funcionario. Se trata de Jesús Octavio García González, quien representó legalmente a Corporativo Zeg y Cajas Graf antes de ocupar la Dirección de Administración del INE durante la presidencia de Guadalupe Taddei.

García González dejó ese cargo en abril de 2026, pero su relación previa con las empresas también forma parte de los antecedentes que se han dado a conocer sobre este caso.

Por ahora, queda por ver si Guadalupe Taddei o el propio INE se pronuncian sobre esta información. Y es que, aunque ya salió a la luz el vínculo entre el chofer de la presidenta y Corporativo Zeg, todavía quedan preguntas sobre esta relación y los antecedentes de las investigaciones financieras.