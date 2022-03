Alerta por ataques de peces morena: van al menos 165 mordidos y cierran playas en Nayarit

Estamos seguros que por ahí hay algún chiste fácil de las mordidas de Morena, pero la mera verdad es que esta noticia mucho más interesante que la grilla política nacional. Resulta que la cosa está que arde en las playas de Nayarit, aunque no por la llegada del calorcito primaveral… sino por la aparición de morenas, también conocidos como peces morena, con una afilada dentadura y una actitud poco amistosa.

Tan solo en los últimos días se han presentado más de 165 personas mordidas.

Afortunadamente las mordidas de morena no son tan graves. Duelen como la fregada, eso sí; pero no son mortales entonces no han tenido que hospitalizar a nadie, pero todos han recibido atención médica.

La cosa es que este interesante enredo sí ha prendido las alertas en Nayarit. Actualmente, las playas de Guayabitos y Los Ayala —ubicadas en el municipio de Compostela— están cerradas. Levantaron además la Bandera Morada que significa que está prohibido entrar al mar por presencia de fauna nociva.

Las fotos y videos compartidos por la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit muestra que las playas están atascadas de morenas. Si eres de esos que les choca sentir que algo les pasa cerca mientras nada, las imágenes son tu pesadilla.

Una parte importante es que la aparición de este pez morena ha estado confundiendo a los especialistas.

Biólogos especializados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron enviados a las playas de Nayarit pero “sugieren que este fenómeno se origina a partir de cambios de temperatura en el mar o también por eventos reproductivas entre la especie”, comentaba el gobierno local en un mensaje.

De mientras las playas se mantienen cerradas y los especialistas han tenido muchísima chamba. Además de las aguas cerradas por las mordidas de peces morena, también tuvieron que cerrar otra playa por la muerte de una ballena y otra playa, distinta, por la aparición de un cocodrilo.