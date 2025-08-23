Lo que necesitas saber: La defensa de los policías dice que fue legítima defensa... aunque también señala que el policía lo que quería era disparar al aire, para dispersar a quienes los golpeaban

Se realizó la primera audiencia de este polémico caso y, como se preveía, es acusado de homicidio calificado el policía que disparó contra un joven durante una pelea derivada de una revisión de rutina.

De acuerdo con El Universal, la audiencia fue para conocer las acusaciones tanto en contra del oficial identificado Julio César “N”, como de su compañero Luis Arturo “N”. Éste fue acusado de abuso de autoridad, ya que también golpeó a un civil en los hechos.

La defensa de los dos policías logró conseguir prisión domiciliaría y ambos permanecerán en sus casas bajo la custodia de la Secretaría de Seguridad.

Foto: Getty Images

¿Cómo ocurrieron los hechos?

El martes 19 de agosto, en la avenida Fray Servando Teresa de Mier, un par de policías detuvo a dos hombres en una motocicleta ¿La razón? La moto en la que viajaban no tenía placas. La revisión escaló a una discusión entre todos los involucrados y posteriormente a un enfrentamiento.

En el calor de la discusión, uno de los policías le disparó en la cabeza a otro de los hombres. Y aunque fue trasladado a un hospital para ser atendido, falleció tiempo después de ser ingresado.

Foto: Cuartoscuro

“El policía que efectuó el disparo fue puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades, mientras que los familiares y acompañantes fueron orientados para rendir su testimonio y dar seguimiento a las indagatorias“, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Pública, Pablo Vázquez.

Las autoridades también ofrecieron orientación y acompañamiento a la familia de la víctima durante el proceso judicial. Pablo Vázquez aseguró que no habrá impunidad en el caso y se hará valer la justicia sin importar el puesto del agente.

Pensaron que los policías los querían robar

El Universal echa luz sobre este lamentable caso, explicando que los civiles que pelearon contra los policías eran padre e hijo. El joven asesinado se llamaba Christopher.

Entrevistado por el diario capitalino, el padre de Christopher narra que, al momento de ser detenidos, los policías trataron de ver el contenido de una mochilita (una mariconera)… se resistieron porque en ella llevaban dinero en efectivo, producto de “una venta”. Creyeron que los uniformados los iban a robar.

Foto ilustrativa: Rogelio Morales-Cuartoscuro. // Calles y avenidas cerradas en el Zócalo CDMX por Aniversario de Expropiación Petrolera.

Defensa de policías aseguran que fue legítima defensa

Al hacerse de golpes, padre e hijo agarraron cada quien a un oficial. Christopher al policía identificado como Julio Cèsar “N”, a quien golpeó hasta tirarlo al suelo y, luego, patearlo. Luego, el joven iba a ver qué sucedía con su padre, en ese momento, el policía sacó su arma y disparó, asestando la bala en la nuca de Christopher.

La defensa de los policías aseguran que Julio César “N” tenía la intención de disparar al aire para dispersar a sus agresores… sólo que falló el tiro y terminó apuntando directamente a la nuca del joven.

De acuerdo con El Universal, los abogados de los policías argumentan que todo fue en legítima defensa. Argumento con el que lograron librar la cárcel y permanecerán en prisión domiciliaria durante el resto del proceso, aunque estarán vigilados por la Secretaria de Seguridad ciudadana.