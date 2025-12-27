Lo que necesitas saber: En marzo del 2025, los empresarios gasolineros acordaron mantener el precio de la gasolina regular en 24 pesos.

Atención mis queridos automovilistas. Dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía que el precio de la gasolina en México no subirá más allá de 24 pesos, al menos no, en enero del 2026.

Y es que al parecer los empresarios acordaron mantener el ‘pacto voluntario’ que consiste en mantener el precio en 24 pesitos.

¿No habrá gasolinazo en el 2026?

Tal vez recuerden que en marzo del 2025, los empresarios gasolineros acordaron mantener el precio de la gasolina regular, esa de octanaje menor a 91 (la magna), en menos de 24 pesitos. Bueno pues la idea es que ese acuerdo se mantenga en el 2026.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía reiteran que, desde el 1 de marzo del año en curso (2025), se encuentra vigente la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, un pacto voluntario con empresarios gasolineros orientado a mantener el precio de la gasolina regular, con octanaje menor a 91, por debajo de los 24 pesos por litro“. Se lee en el comunicado.

Fotografía ilustrativa Pexels

Se mantiene el precio en la gasolina regular

En un comunicado conjunto entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, explicaron que en enero del 2026 se aplicarán los ajustes del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios. Sin embargo, ese cambio no afectará al precio de la gasolina regular. Es decir, que no habrá gasolinazos en la primera parte del año.

“La actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación aplicable a dicho combustible, a partir del 1 de enero, no afectará la Estrategia en ninguno de los elementos, ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor“.

Comunicado Secretaría de Hacienda / @Hacienda_Mexico

El precio de la gasolina se mantendrá en el 24 pesos mientras el acuerdo con los empresarios siga vigente. Así que, por ahora los bolsillos de los automovilistas no sufrirá de ningún aumento. Ya veremos que sucede en el transcurso del 2026.