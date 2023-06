Los 60 años de Leticia, una mujer orgullosa de ser lesbiana, por la libertad de amar

“Para mí es hermosa mi historia porque gracias a ella soy lo que soy”. Animada y segura de cada una de las palabras que nos compartía, Leticia Margarita López Juárez nos dio la oportunidad de conocer qué significa ser una mujer orgullosamente lesbiana.

Y que hay de ese camino que hemos cruzado como sociedad para derribar los prejuicios —establecidos por siglos— que no deja reconocernos como iguales.

“Marcha Lencha 2023”. Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Como seres humanos en igualdad —entendiendo que sí, todo mundo es distinto, pero aún con esas diferencias nuestros derechos son los mismos, aunque en la realidad sabemos que las poblaciones LGBT+ (Lésbica, Gay, Bisexual, Trans y más) la tienen un tanto más difícil.

Los 60 años de Leticia, una mujer orgullosa de ser lesbiana

Les presentamos la charla que Sopitas.com tuvo con Leticia Margarita López Juárez para hablar de los avances en el movimiento de las comunidades LGBT+, los pendientes, de lo valioso que es empatizar y sobre todo de abrazar nuestro ser.

Todo desde un punto de vista poco consultado en el Pride LGBT+: el de quienes desde hace mucho tiempo han marchado —a su manera— para que los derechos sean para todas las personas, al igual que el amor.

“Leticia López en charla con Sopitas.com”. Foto: Sopitas.com

En el caso de Leticia López, ella nació en 1961 en Acapulco. Es abogada. Secretaria actuaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Guerrero.

Vivió épocas durísimas de cerrazón social ante la existencia de las comunidades de la diversidad sexual.

Y ha visto cómo poco a poco el panorama social ha ido cambiando, así como su vida misma —aunque Leticia admite que hay muchísimos pendientes para lograr un verdadero reconocimiento de los derechos.

Una mujer lesbiana bajo la sombra de la discriminación

“Cuando yo tenía 15, 16 años, la situación lésbica era mucho muy reprimida, demasiado. Tuve una etapa muy fuerte de aceptación y siempre fui muy introvertida por la pena, el miedo, porque vivía en presión de que me amenazaban que me iban a encerrar en un cuarto con hombres para que ‘me hiciera’ mujer”.

La abogada Leticia López inició de esta manera nuestra charla. Así, directa pero bastante reflexiva en una sesión en Zoom, desde el puerto de Acapulco.

Para ella su infancia y adolescencia siempre estuvieron bajo la sombra de la presión y el miedo inculcados sólo por ser distinta.

A los 9 años Leticia Margarita aprendió artes marciales, a cargar sus chacos, como una manera de defenderse de esos miedos inculcados.

Llegaron momentos en que sintió que era un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. De discriminación en todos los niveles hasta con su propia familia.

“Mi madre era una persona… ¿cómo se le puede decir? Con cosas muy arraigadas. Tabúes. Prejuicios.

Sin embargo, yo siempre estuve convencida de que yo no podía estar con un hombre, si no era lo que mi cuerpo, mi mente y ser pedían. Y decía: ‘prefiero quedarme sola”.

Los momentos definitivos

“Pero el tiempo va cambiando y hubo una situación fuerte en mi vida donde yo busqué a Dios por todos lados. Lo busqué en todas las iglesias.

Y siempre había una incongruencia porque me decían que Dios me amaba y otras veces que me iba a ir al infierno porque era lesbiana. Hoy me río pero en aquel entonces sí me daba pánico”.

Emocionada, Leticia nos explicó que esa búsqueda la llevó a una lucha súper fuerte en su ser y mente —hoy en día continúa trabajando en las situaciones que impactaron en su infancia.

Leticia López Juárez. Foto: cortesía.

Sin embargo, lejos de los lugares comunes, en medio de la confusión pasaron un par de esos momentos definitivos que solemos tener en nuestras vidas.

El primero fue una trilogía de libros de conversaciones con Dios que llegó a sus manos. “El día que abrí los libros, mi vida dio vueltas. Cambió”.

Y el segundo sucedió casi al mismo tiempo, cuando Leticia sufrió un accidente. “Tuve la experiencia de morir, entonces, entendí muchas cosas y a partir de ese regreso, mi vida dio muchos giros”.

A sus 48 años, Leticia Margarita comenzó a mirar la vida, su identidad y orientación de una manera distinta.

“Marcha Lencha 2023”. Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Sobre todo, gracias a ese encuentro con aquella trilogía que llegó a sus manos. Con Dios mismo.

Las marchas en los 70 no eran lo mismo que las de hoy

El 29 de junio de 1979 un grupo de mil personas de la diversidad sexual salió a marchar por sus derechos, en lo que fue la primera Marcha del Orgullo Homosexual en México.

Todo sucedió en la Plaza Carlos Finlay en CDMX de finales de la década de los 70.

Marcha del Orgullo en CDMX. Foto: Secretaría de Cultura

Como nos ha contado Leticia López Juárez, la verdad es que las cosas eran bien distintas. Había una discriminación expresada al mil por ciento contra las personas que formaban parte de esa ola de libertad —a la que se integró la misma Leticia en su juventud.

Sin embargo, ¿qué tanto ha avanzado nuestro país? “Veo con tristeza que a pesar del avance que ha habido sigue la discriminación, no con la fuerza o exageración que había en mi adolescencia, en ese tiempo… tengo amigas que fueron violadas, que salían de sus casas porque sus padres las rechazaban”.

Para la guerrerense, si bien ya hay leyes que garantizan los derechos de las personas de la diversidad sexual, lo cierto es que hace falta que todo eso baje a la práctica.

“El 26 de julio de 1978, durante la marcha por el aniversario de la Revolución Cubana, participó el Frente de Liberación Homosexual de México”. Foto: Secretaría de Cultura.

Falta una intervención aún más integral y dinámica de los gobiernos para hacer valer los derechos.

Eso no quita que lo que era impensable en los 70, hoy sea algo cotidiano en las calles, por ejemplo en CDMX y a diferencia de Guerrero: dos mujeres tomadas de la mano y expresando su amor —aunque los casos de violencia persisten y es por eso que hay movimientos para erradicarlos, como en Marcha Lencha.

“Soy libre donde sea”

“Hoy por hoy me siento feliz. Tranquila. Orgullosa de ser mujer. Me siento orgullosa de ser lesbiana, no veo el mundo como lo veía hace 30 o 40 años.

Estaba inmersa en este mundo, se puede decir, sin dirección, sin saber quién era y mi propósito.

Leticia fue una mujer que no se aceptaba, que sabiendo que era lesbiana, quería encajar en el mundo, pero fingiendo lo que no era. Hoy, soy libre donde sea”.

Foto: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

Leticia lleva 5 meses de casada con su pareja. Viven en Guerrero y desde esa entidad sigue la lucha, a su manera, para que los prejuicios no perduren.

Logró reconciliarse con su familia. Con su mamá, quien comprendió su orientación y llegó a pedirle que hiciera su propia familia.

Leticia López Juárez. Foto: cortesía.

Leticia —con muchos años de trabajo y terapia profesional— logró trascender las opiniones negativas sobre su futuro. Se licenció como abogada y actualmente ama lo que hace (su profesión) a sus 62 años de edad como una mujer lesbiana y libre.

Orgullo

Cada Pride o cada junio ella asiste a la marcha LGBT+ de Guerrero. Observa los cambios. Cómo las familias responden al llamado de las poblaciones LGBT+ guerrerenses y piensa que no es momento de bajar los brazos. Hay mucho por hacer.

“Leticia López y su esposa”. Foto: cortesía.

Les contamos que para ella el Estado tiene demasiados pendientes. Va un ejemplo: el matrimonio igualitario ha avanzado, pero en los registros civiles siempre hacen falta los documentos para realizarlo. Las parejas tienen que esperar aún más que las uniones heteros.

Son simples cosas que se traducen en una especie de burocracia que parece no importarle al gobierno.

“Marcha Lencha 2023”. Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Y eso, precisamente es lo que debe cambiar, ¿cómo, además de las marchas del Orgullo LGBT+ que desde finales de los 70 se han hecho presentes en México?

“Nos enamoramos del ser”

“Para mí lo importante es que concienticemos que no somos cuerpo, somos seres de amor, de luz, que no nos enamoramos del sexo… nos enamoramos del ser que es la persona”, concluyó Leticia Margarita López visiblemente emocionada, animada por el presente y futuro.