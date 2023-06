En medio de la tercera ola de calor, otra ola salió a las calles de CDMX para celebrar, visibilizar y defender los derechos de las mujeres y personas de la diversidad sexual. Estamos hablando de la Marcha Lencha 2023.

Marcha Lencha 2023 // Fotos: Lucy Sanabria para Sopitas.com

Mujeres lesbianas, trans, bisexuales, pansexuales, sáficas, personas no binarias y muchas más marcharon del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución bajo un calorón que por ningún momento apagó el entusiasmo de los contingentes —o mejor dicho: contigentas— este sábado 17 de junio.

Marcha Lencha 2023

La Marcha Lencha, como se planteó desde el inicio, comenzó con un mitín en punto de las 11:30, que poco a poco reunió a distintos grupos.

Fotos de la Marcha Lencha 2023 // Foto: Lucy Sanabria para Sopitas.com

Desde la Red de Madres Lesbianas hasta la Colectiva de mujeres barrio adentro, juntxs escucharon frente al Ángel de la Independencia testimonios y posicionamientos sobre las distintas problemáticas y pendientes que viven estas comunidades hoy en día.

La necesidad de que los gobiernos reconozcan y visibilicen a las mujeres de la diversidad sexual, la importancia de abrir espacios para las mismas o la erradicación de la violencia motivada por la lesbofobia, bifobia y transfobia. Esos son algunos de los muchos pendientes a abordar.

Fotos de la Marcha Lencha 2023 // Foto: Lucy Sanabria para Sopitas.com

Además de la protesta, con el buen humor de consignas como: “A mí no me gusta el pan, me gusta la tortilla nacional”, la Marcha Lencha se abrió paso hasta llegar al Monumento de la Revolución, donde la esperó una carpa y escenario de actividades para las lenchitudes.

Acá algunas fotos de esta tarde de batucada, banderas y buena onda en la Marcha Lencha 2023:

Fotos de la Marcha Lencha 2023 // Foto: Lucy Sanabria para Sopitas.com