Estamos aquí para platicar de una polémica preocupante que ronda a una de las empresas de medios más sonadas de Reino Unido y que la relaciona con delitos graves como, ¿el espionaje? y el príncipe Harry.

Igual y muchos piensen: ¿Por qué rayos les debe importar esta trama ligada a uno de los integrantes de la realeza británica?, pero este caso ha cobrado importancia porque no sólo ha tocado al príncipe Harry —y porque en la historia de la Corona, ninguno de sus integrantes declaraba ante un tribunal desde la década de 1890.

Foto: Getty Images.

Todo para entenderle a la demanda del príncipe Harry contra el tabloide Daily Mirror

Entonces, digamos que el príncipe Harry es sólo uno de los muchos que acusan al Mirror Group Newspapers (MGN) —que ha manejado a los controvertidos tabloides como el Daily Mirror, Sunday Mirror y Sunday People— por prácticas ilegales para llevarse, pongámoslo así, las exclusivas.

Notas de chismecito que han perjudicado a sus protagonistas, como el príncipe Harry (Enrique para los cuates de América Latina) lo denunció en su caso.

Foto: Leon Neal-Getty Images.

Sí, y es que el duque de Sussex y un grupo de más de 100 personas han demandado a Mirror Group Newspapers por actividades ilícitas entre 1991 y 2011.

(El grupo se compone de actores, personalidades del deporte o personas que han estado relacionadas con “personajes” de alto perfil).

¿Cuáles fueron estos delitos o actividades ilícitas? Van desde el espionaje telefónico hasta la obtención de datos de identidad y privados mediante engaños —y, claro, para sacar sus exclusivas.

Foto: James Devaney-Getty Images.

Este grupo acusó a la banda de MGN —tanto editores como ejecutivos— de estar al tanto de este modus operandi y hasta de aprobarlo.

Estas mañas se destaparon en el lejano 2006, cuando un editor del tabloide News of the World (NoW) y un detective privado fueron detenidos por interferir las llamadas y mensajes de voz en los teléfonos de otras personas.

Y pues, ¿qué creen? En 2007 este par se declaró culpable, pero este tipo de dinámicas siguieron continuando, de acuerdo con los demandantes.

El caso de Harry

En el caso particular del príncipe Harry, él acusó al Daily Mirror de espionaje entre 1995 y 2011.

Según el duque de Sussex, alrededor de 140 historias que aparecieron en los tabloides del MGN se obtuvieron y escribieron a raíz del espionaje telefónico y otras actividades ilegales —aunque en el juicio que está en pie sólo se están analizando 33.

Y en este contexto, Mirror Group Newspapers le ofreció una disculpa a Harry, peeeero no ha sido suficiente para reparar los daños y bueno, ahora hay un juicio en el que se supone que el príncipe debe testificar.

(Y si bien MCN pidió disculpas, la empresa se ha defendido diciendo que la fuente de toda su info fue la mismísima familia real. Es decir, que no tuvo que intervenir nada porque todo llegaba desde las entrañas de la familia del hoy rey Carlos III).

En teoría, tenía que hacerlo este lunes 5 de junio, pero por cuestiones familiares no lo hizo. Aún así, el tema del espionaje y la violación de la privacidad por parte del grupo de tabloides ya está puesta sobre la mesa, después de décadas de obtener el chismecito de decenas de personas a la mala como acusan las personas denunciantes.