Lo que necesitas saber: La propuesta es de una integrante del grupo del PT en el Senado y apenas se presentará en la Cámara de DIputados para que la analicen.

Aunque en cualquier centro de Salud los regalan, la senadora del PT, Geovanna Bañuelos, parece que cree que su no uso es cuestión de varo… en lugar de… no sé, falta de educación sexual en las escuelas. Pero bien, para que no haya pretexto: condones sin IVA, es la propuesta de la legisladora.

Pues bueeeeeeeeeno, ya que la legisladora piensa en el bolsillo de la banda que echa patrulla, pues ya, de una vez que proponga poder deducir el motel, ¿si o no, raza?

Otros anticonceptivos (y hasta la pastilla de emergencia) quedarían con IVA del 0%

De acuerdo con la senadora, su bancada propondrá ante el Senado gravar con una tasa del 0% no sólo los condones (masculinos y femeninos), sino también las pastillas anticonceptivas… así como la pastilla de emergencia. Todo con el fin de “garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de toda la población”.

Para que los condones se queden con impuesto “0”, la propuesta de la senadora Bañuelos va directo a la modificación del IVA. Condones y otros anticonceptivos “no son bienes de lujo, sino herramientas indispensables para la prevención, la autonomía personal y la equidad social”, señaló la legisladora del PT.

Propuesta va más allá de una reforma fiscal, dice

En entrevista con Milenio, Geovanna Bañuelos definió a los condones como “herramientas que empoderan”… ya que hacen que las personas puedan planificar su vida, además de reducir riesgos a la salud. “Esta medida es, por tanto, un catalizador de inclusión y equidad”, aseguró.

Bañuelos señala que la adquisición de condones y otros anticonceptivos son de difícil acceso para sectores vulnerables, principalmente… es decir, representan un gasto adicional que, aunque parezca mínimo, marca la diferencia entre echar pasión con protección o no.

Aunque su propuesta es fiscal, Bañuelos asegura que no sólo se limita a esta área… sino que cree que es el inicio de todo un cambio en las condiciones de acceso a la salud sexual y reproductiva… y más allá. Nomás échenle cuentas del costo que representa no usar condón y, nueve meses después, tener un embarazo no planeado (o antes, un aborto no seguro).