Lo que necesitas saber: En poco más de seis meses, el mandatario estadounidense ha estado involucrado en tres grandes conflictos internacionales (además de algunas polémicas).

Ya tiene un rato desde que Gianni Infantino le otorgó a Donald Trump el ‘Premio FIFA de la Paz’ y aprovechando que Estados Unidos tiene su primer partido en el Mundial este 12 de junio, nos preguntábamos sobre los conflictos en los que ha estado relacionado el presidente durante este tiempo.

Foto: FIFA.com

Recuento de los conflictos en los que Trump ha estado involucrado…

Vamos por partes. Por allá de diciembre del 2025, la FIFA organizó una ceremonia y toda la cosa para otorgar por primera vez el ‘Premio FIFA de la Paz’ a las personas que contribuyan con sus acciones a fomentar la paz (según).

Y como ya se iba anunciando desde tiempo atrás, se lo dieron al presidente Donald Trump. Ahora, ya comenzó el Mundial y en este breve periodo de seis meses, se involucró en diversos conflictos que acá te contamos:

Intervención militar en Venezuela y detención del presidente Nicolás Maduro

Poco a poco, la administración de Trump fue “acorralando” con ataques y bloqueos a Venezuela, primero por mar y después llegó a sus costas. Pero el punto crítico en el conflicto ocurrió tan solo tres días de comenzar el 2026.

Durante la madrugada del 3 de enero, Estados Unidos bombardeó Caracas para ejecutar con precisión la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Peeero, a pesar de sus acciones que rompieron algunos tratados internacionales y la soberanía de Venezuela, al final el asunto no pasó a mayores y Trump hasta se ha autonombrado como el salvador del pueblo venezolano.

Nicolás Maduro rumbo a Corte de Manhattan / Captura de pantalla (video The Guardian)

Sanciones contra Cuba y el aumento de la tensión

Tan solo un día después de la operación en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos aprovechó la oportunidad para iniciar una nueva escalada en su conflicto con Cuba.

Desde entonces solo ha ido empeorando. Primero limitando a la isla del petróleo venezolano que recibía y después (ya estando en crisis) imponiendo aranceles a todos los países que le vendieran de cualquier manera petróleo.

Después acusaron de manera formal al expresidente Raúl Castro de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses por el derribo de aviones de la organización de aviadores civiles “Hermanos al Rescate” en 1996.

Y recientemente, Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas contra el presidente Miguel Díaz-Canel. Así que si, parece que el ganador del “Premio de la Paz” aún continuará atacando a Cuba.

Foto: shutterstock

Escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos

El 28 de febrero, Estados Unidos decidió unirse a Israel en un conflicto contra Irán… nada más y nada menos que atacando con una operación militar que en su momento parecía una declaración de guerra.

Y aunque hablamos de un conflicto histórico que se remonta a 1979, este año Estados Unidos decidió escalar la situación para terminar con el régimen de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo iraní. Tras los ataques, se confirmó su muerte.

Pero la situación no quedó ahí. En respuesta al ataque, Irán decidió cerrar el estrecho de Ormuz y desde entonces, el conflicto siguió avanzando con ataques y amenazas entre ambos bandos.

Ahora, tres meses después, la situación parece no tener tan clara una fecha para terminar, pues recientemente Irán suspendió las negociaciones de paz con Estados Unidos. Esto a 10 días de que comenzara el Mundial.

Y hablando de este evento, tan solo unos días de arrancar, Estados Unidos anunció que solo les permitirán a los iraníes entrar para jugar sus partidos, pero nada más. Literal, solo irán a jugar y de inmediato se regresarán a México.

Foto: Inimafoto A-Pexels.

El “presidente de la paz” de la FIFA y su polémica relación con el Papa León XIV

En este breve tiempo desde que Trump recibió el ‘Premio FIFA de la Paz’, el presidente también se ha visto involucrado en conflictos no tan grandes y algunas polémicas que muestran todo lo contrario a la visión del premio.

Aunque como tal el nombramiento del Papa León XIV no le causó molestia, su relación se fue deteriorando hasta el punto que Trump arremetiera contra él y hasta se representara en una imagen a sí mismo como “Jesucrito”.

Todo esto como respuesta a las condenas de las políticas exteriores y militares de Estados Unidos que el sumo pontífice ha hecho desde su llegada al cargo.

Imagen de Trump // Truth social: @realDonaldTrump

Para rematar: Trump y su “complicada” relación con México

Aunque aún no es un conflicto como tal, no podemos cerrar esta nota sin contarte sobre la polémica declaración que hizo Donald Trump… tan solo un día antes de que comenzara el Mundial.

Una vez más, el presidente volvió a decir que su gobierno combatirá el narcotráfico que llega desde México vía terrestre. Además de poner en duda la renovación del T-MEC.

Y tampoco podemos olvidar el aún sin resolver operativo con agentes de la CIA en Chihuahua y la acusación directa hacia el gobernador Rubén Rocha y otros funcionarios mexicanos de narcotráfico.

En fin. Ahora que ha comenzado el Mundial, solo el tiempo nos dirá si fue buena idea darle el reconocimiento a Trump y si no sale un nuevo conflicto.