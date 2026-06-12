Lo que necesitas saber: Tan solo en el 2026, Joaquín Guzmán ha enviado 7 cartas pidiendo su extradición a México... además de quejarse de las condiciones en las que se encuentra encarcelado y asegurando ser inocente.

Una vez más, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán volvió a ser tema de conversación después del envío de dos nuevas cartas solicitando a las autoridades estadounidenses ser extraditado a México y acá cumplir su condena.

Peeero, mientras la lista de cartas sigue creciendo, todo apunta a que su situación está muy lejos de cambiar.

Foto: ice.gov.

‘El Chapo’ Guzmán vuelve a mandar cartas pidiendo ser extraditado a México

Para nada es una novedad que Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, ‘El Chapo’, solicite ser extraditado de Estados Unidos a México para cumplir su cadena perpetua en una prisión de nuestro país.

Recientemente, envió dos nuevas cartas a la Corte del Distrito Este de Nueva York para insistir en que sea considerada su petición. Una firmada el 2 de junio y la segunda el 4 de junio.

Y a diferencia de otras ocasiones, esta vez pidió a las autoridades estadounidenses que contacten a la presidenta Claudia Sheinbaum para que ella misma se encargue de gestionar todo el rollo.

Aunque, como era de esperarse, nuevamente el juez que lleva su caso desechó la petición y los nuevos argumentos que presentó Joaquín Guzmán.

Y a todo esto, ¿cuántas cartas ha mandado?

Además de que estas nuevas dos cartas traen de vuelta a la conversación a ‘El Chapo’, también nos hicieron cuestionarnos: ¿cuántas van?

Bueno, pues si no tomamos en cuenta la carta que envió a su madre y la petición de ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, Joaquín Guzmán ha emitido 13 cartas formales desde su extradición a Estados Unidos.

Foto: ice.gov.

Las primeras dos fueron enviadas en agosto de 2023 denunciando que no tenía contacto con su familia. Un año después mandó una más, esa vez para quejarse de estar supuestamente en aislamiento total por algunos meses.

En 2025 solo se informó sobre una carta quejándose de la misma situación. Fue hasta este año que se dio el “maratón” de cartas, pues de abril a mayo redactó siete.

En algunas condenaba las condiciones en las que se encontraba encarcelado, en unas mencionaba tener problemas en su salud y en otras aseguró ser inocente… al punto de acusar al gobierno mexicano de ser los culpables.

Ahora, las dos más recientes se suman a esta lista que parece solo irá creciendo. ¿Será que en una de esas se le cumple su deseo?