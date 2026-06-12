“El que apuesta contra México siempre le va a ir mal”, dice Sheinbaum y aclara por qué fue Salma Hayek a la inauguración

Lo que necesitas saber: Sheinbaum habló de las protestas de ese 11 de junio y aseguró que había quienes "querían mostrar que México estaba en caos y la inauguración no se iba a poder realizar, que no hay gobernabilidad"

¿Salma Hayek asistió a la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en CDMX como parte del equipo de la Presidencia de Claudia Sheinbaum? Negativo y esto lo explicó la misma presidenta en la mañanera del 12 de junio.

Además de que Sheinbaum habló de las protestas de ese 11 de junio y aseguró que había quienes “querían mostrar que México estaba en caos y la inauguración no se iba a poder realizar, que no hay gobernabilidad”.

Foto: Presidencia.

Reacciones de Sheinbaum a la inauguración del Mundial 2026

Vámonos con el panorama que pintaba complejo para ese 11 de junio. Al respecto, Sheinbaum aseguró que:

“El que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal. Le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, le va a ir mal en la vida”.

Todo en referencia a la conversación que surgió en torno a las capacidades del gobierno para organizar un evento de esta magnitud, la situación sociopolítica de nuestro país o las presiones externas.

Inauguración Mundial 2026 / Foto: @fifaworldcup_es

Es decir, todo el contexto interno y externo que rodea a México, así como los llamados desde grupos de derecha para protestar en el mero Estadio Ciudad de México contra Morena.

Y, ¿qué hay de las protestas convocadas desde distintos sectores de la población, la CNTE y madres buscadoras?

Al respecto, la presidenta dijo que de estos grupos hay algunos que “ni demandas tienen”.

Y Salma Hayek

“Fue una invitada de la FIFA y no iba con la representación de la presidenta… digo, claro, es una gran representante de México, todas y todos queremos mucho a Salma Hayek, que ha hecho películas maravillosas es una gran representante en Hollywood y es una gran representante de México”.

O sea, ahí terminó el misterio para algunos, pues la participación de Salma Hayek fue vía la FIFA.

Foto: Presidencia.

Y, a grandes rasgos, estas fueron las declaraciones de Sheinbaum, mientras del otro lado de la moneda las protestas de la CNTE siguen latentes.