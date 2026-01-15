Lo que necesitas saber: Aunque está todavía en etapa de redacción (ya casi terminada, parece) se prevé que la reforma electoral tocará puntos como gastos de campaña y eliminar (o reducción significativa de) las candidaturas plurinominales.

Todavía muchos siguen deseándose “feliz año nuevo”, pero en el Legislativo ya le quieren meter turbo para concretar la anunciada reforma electoral. Y, aunque podría pensarse que la 4T tiene camino libre para ello, dos de los aliados de Morena, Partido Verde y PT, como que no tienen muchas ganas de entrarle tan de lleno.

“La 4t depende de lo que resuelva el PT y el Verde”, recuerda líder petista en Cámara de Diputados

“¿Habrá necesidad de una reforma electoral?”, cuestionó el líder del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval. De acuerdo con Sandoval, aplica con la 4T el clásico “si no está roto, para qué le compones”, ya que ahorita está en el poder y dominando el Ejecutivo y Legislativo.

Pero bueno, ya que se ve que en Morena no atienden el cuestionamiento (el cual ahora ya se hace público) y desde hace días anda armando reuniones a puerta cerrada para ver cómo queda la reforma electoral, entonces en el PT le recuerdan al partido en el poder que nomás tome en consideración que, para aprobar cualquier iniciativa, dependen del empuje de sus legisladores… y también de los del Partido Verde.

“En términos de reformas constitucionales, pues depende lo que resuelva la 4T, y la 4T depende lo que resuelva el PT y el Verde. Hay que decirlo con toda claridad”, sentenció Reginaldo en un tono que alegró el oído a la oposición y cómo no: oportunidad de quiebre en la 4T.

De acuerdo con El País, en el Partido Verde hay la misma resistencia del PT a la reforma electoral. Aunque los líderes del Verde no la han expresado públicamente como lo hizo el del partido de los trabajadores, sí se ha dejado clara esa oposición en privada.

Según la periodista Elia Castillo, la cúpula del Verde no dará su aprobación a la reforma electoral si antes no conocen cómo quedaría eso de la reducción financiamiento a los partidos, así como la eliminación de los diputados plurinominales.

Los representantes de los llamados “partidos satélites” de Morena también ven innecesario discutir la reforma electoral, debido a que de lo que se trataría en estos momentos es de dar una sensación de unidad… ejemplo de ello es que PRI y PAN ya han tomado la reforma electoral como punto para seguir poniendo las cosas tensas con Estados Unidos: ya empiezan a llamar a la reforma electoral “Ley Maduro”.

“El Gobierno quiere el control total de las elecciones. Se están preparando para el momento en el que ya no tengan respaldo popular y se quieren aferrar al poder. Esta no es una reforma electoral, es la Ley Maduro que Morena quiere instaurar en México”, señaló el panista Ricardo Anaya.