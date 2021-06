Normalistas y protestas en Puebla: ¿Qué sucede en la Escuela Rural Carmen Serdán?

Después de las protestas de estudiantes de la Normal Rural Mactumactzá en Chiapas, otra manifestación surgió en el corazón de Puebla, en un movimiento impulsado por normalistas del plantel Carmen Serdán —ubicado en Teteles de Ávila Castillo y cuya planilla es integrada únicamente por mujeres.

Ayer (1º de junio) en redes se difundieron fotos y videos del momento en que la policía de Puebla desalojó y detuvo a estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán —cuya marcha iba acompañada por un contingente de jóvenes que también fue detenido— en la Casa Aguayo (algo así como el Palacio Nacional de Puebla, donde despacha el gobierno de Miguel Barbosa).

Finalmente, las estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” y el grupo de choque fueron retirados en los autobuses que trajeron hasta Casa Aguayo

El gobierno del morenista aseguró que los jóvenes detenidos portaban armas punzocortantes, tubos y boxers aunque lo cierto es que con esta información los motivos de la protesta de las estudiantes normalistas no pasó a segundo plano. De hecho el tema llegó hasta la mañanera.

La protesta de las estudiantes normalistas de la Escuela Rural Carmen Serdán de Teteles, Puebla

Básicamente las jóvenes estudiantes piden mejores condiciones para la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, así como evitar que el gobierno reduzca la matrícula de alumnas.

El pliego petitorio de las normalistas también incluye puntos que llevan pendientes desde 2013 y que no han sido resueltos.

Además está la petición para que el gobierno termine las obras que llevan más de un año en la escuela y repare las instalaciones, que las autoridades pongan un autobús para que las estudiantes realicen las prácticas en campo y que las raciones de alimentos estén garantizadas.

Sin embargo, de acuerdo con las normalistas, el gobierno de Miguel Barbosa ha hecho caso omiso y esto las ha empujado a incrementar las protestas hasta llegar a Casa Aguayo.

La detención de las estudiantes normalistas durante una protesta en Puebla

La tarde del 1º de junio en redes se difundieron videos y fotos de la detención de un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán.

Este grupo había llegado a manifestarse frente a la Casa Aguayo y el contingente era acompañado por otro grupo de jóvenes.

Pero la protesta no siguió y con la llegada de la policía estatal, las estudiantes fueron dispersadas y luego arrestadas, junto con los chavos que las acompañaban.

De acuerdo con Barbosa, 43 normalistas fueron detenidos —aunque también fueron liberados esta mañana— y los cargos o la razón de su detención había sido por “portar” 10 litros de gasolina, 48 bombas molotov y otros objetos

De igual forma, el gobierno de Puebla aseguró que ha invertido más de 18 millones de pesos en la rehabilitación de la escuela y se encargó de contradecir las demandas de las normalistas —quienes también fueron detenidas por la policía estatal.

La Escuela Normal Rural Carmen Serdán

“Que seamos hijas de campesinos no les da derecho a que nos traten como nos tratan. No somos ignorantes. A eso venimos, a prepararnos. A nuestros padres no les alcanzó el recurso para mandarnos a otras instituciones”.

Estas fueron las palabras de una de las voceras de las normalistas de la Escuela Carmen Serdán en una conferencia el pasado 26 de mayo.

Las palabras de la estudiante contrastan con el discurso del gobierno de Barbosa y lejos de cualquier grilla, las normalistas han reiterado que no hay recursos para esta escuela y tampoco está presente el apoyo de las autoridades.

¿Cuál es el problema que las autoridades tienen para escuchar?

En medio de las manifestaciones, dos estudiantes perdieron la vida en el municipio de San Lorenzo Cuapiaxtla, Tlaxcala, cuando en la toma de una caseta, las alumnas intentaron subir a una caja de un tráiler.

La reacción de AMLO

“No vamos a reprimir”, esa fue la consigna de AMLO en la mañanera de este 2 de junio para los gobiernos estatales ante las protestas de estudiantes normalistas, pero a la vez pidió a las y las manifestantes que las protestas sean por la vía pacífica.

Justo en la mañanera, AMLO confirmó la liberación del grupo de 43 normalistas en Puebla, reiterando el uso de la resistencia pacífica… para problemas que llevan años pendientes y sin la intervención concreta de los gobiernos.