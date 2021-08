Quién nos manda a andar replicando los “bombazos informativos” de los políticos mexicanos, pero nos topamos esta mañana con una oportunidad para medir el nivel de la conversación pública nacional. Por supuesto… hablamos de la nueva batalla de declaraciones entre el excandidato Ricardo Anaya y el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Esta mañana, el panista presentó un disque reto y el mandatario dio rienda suelta al vocabulario.

Vámonos por partes… para que empiecen el día con la información puntual, necesaria y primordial del caso “más importante” de la política en México.

¿Cuál fue el ‘reto’ de Ricardo Anaya?

“En dos días, López Obrador me ha dedicado 58 minutos de su mañanera”, señaló Ricardo Anaya en sus redes sociales. “Yo le respondo en 1 minuto con un reto”.

Recordemos que el panista empezó el pleito porque fue citado al Reclusorio Norte a declarar por los presuntos delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Al respecto, aseguró que se defenderá de las acusaciones desde el extranjero. Sin embargo, con el reto de este viernes, dice, que sí se va a presentar… pero con una condición.

Pide que vayan con el mismo juez los hermanos de López Obrador. Refiriéndose a Pío y Martín, los que cachados de varios enredos con efectivo.

Chueco e hipócrita, la respuesta de AMLO

Después de que le preguntaran —por supuesto, en la mañanera— le preguntaron a AMLO qué pensaba del reto de Ricardo Anaya y qué esperaba que sucediera. Su respuesta, se las compartimos acá abajo.

“Que asuma su responsabilidad”, dijo el presidente. “Que le quede muy claro, lo que pasa es que es chueco, hipócrita. Sabe muy bien que y no persigo a nadie, que no soy de malas entrañas, que no odio. No soy igual. De manera mañosa me echa la culpa para buscar protección”.

Recordó casos de Vicente Fox, el trabajo de la Fiscalía y la labor de los jueces.

“Esta gente de pensamiento conservador, además de corruptos son muy hipócritas”, remató. “Que le quede claro, es una marrullería”.