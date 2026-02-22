Tras la violencia registrada en varios puntos del país debido a los reportes de la muerte de ‘El Mencho’, usuarios del Aeropuerto de Guadalajara se han visto afectados debido a diversos bloqueos carreteros.

Foto: Google Maps.

Afectaciones en varios aeropuertos del país por bloqueos carreteros

El abatimiento de ‘El Mencho’ en el estado de Jalisco ha ocasionado diversos bloqueos carreteros en varios puntos de México y afectó a las operaciones de los Aeropuertos de Guadalajara y Manzanillo.

“Debido a la situación reportada en la carretera hacia el aeropuerto, queremos informar que se están presentando afectaciones en las operaciones debido a cancelaciones de vuelos programados para hoy“, compartió el Grupo Aeroportuario del Pacífico sobre el Aeropuerto de Manzanillo.

Respecto al Aeropuerto de Guadalajara, el mismo grupo aeroportuario pidió a sus usuarios tomar precauciones adicionales para su llegada a las instalaciones debido a los bloqueos carreteros.

Aeropuerto de Guadalajara niega incidentes en sus instalaciones

Mediante redes sociales, algunas personas compartieron videos sobre supuestos ataques y disparos dentro del Aeropuerto de Guadalajara, aunque la situación ocurrió debido a detonaciones registradas en la carretera a Chapala.

La gente que se encontraba en la vialidad corrió a refugiarse al aeropuerto, lo que ocasionó pánico entre los usuarios. El mismo aeropuerto confirmó que no se registró ningún incidente en sus instalaciones.

“La información y material que circula en redes sociales no corresponde a situaciones de riesgo dentro de las terminales, sino a psicosis presentada entre los pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real en los aeropuertos“, compartió el Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Foto: @Aeropuerto_GDL

Testimonios confirman afectaciones en vuelos y operaciones

Y aunque el grupo aeroportuario informó que no tiene cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas, testimonios de usuarios en redes señalaron cambios en sus vuelos como el de la periodista Paulina Chavira.

“Estaba por aterrizar en Guadalajara para el Chivas – América. Cuando comenzaba el descenso, el piloto nos dijo que por la situación descenso seguridad en GDL, el aeropuerto estaba cerrada y nos regresábamos a CDMX“, compartió.