Lo que necesitas saber: Bloqueos carreteros, suspensión de clases y vuelos, alertas de seguridad fueron algunas de las repercusiones que dejó la muerte del Mencho.

La muerte del Mencho, líder del CJNG, afectó no solo a Jalisco, sino a varios puntos del país… pero, en medio de todo el caos, circularon algunas imágenes y noticias que causaron desinformación.

Así que por acá armamos una lista con lo que sí y lo que no pasó este domingo caótico.

Foto: DEA.

¿Qué SÍ pasó tras la muerte del Mencho?

La situación que vivimos el domingo 22 de febrero no es cosa de cada ocho días y la violencia que se vivió en varios estados de México tras la muerte del Mencho se desarrolló tan rápido que se te pudo haber pasado alguna noticia.

Bloqueos en varias carreteras del país

La principal repercusión que tuvo la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes fue el bloqueo de varias carreteras en diferentes puntos del país.

Aunque en algunas carreteras se registraron enfrentamientos, la mayoría de incidentes fueron vehículos quemados que estaban en medio de las vialidades impidiendo el paso de los conductores.

Bloqueos en carreteras // X:@GN_Carreteras

Estados Unidos emite alerta de seguridad

Ante la situación, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para los estadounidenses que se encuentren en Jalisco (Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (Reynosa y otros municipios), zonas del Estado de Michoacán, Estado de Guerrero y Estado de Nuevo León.

Además, recomendaron evitar zonas de actividades policiales, buscar refugio, seguir instrucciones de autoridades locales y en caso de emergencia, llamar al 911.

Suspenden de vuelos desde Canadá

Como era de esperarse, la situación tuvo sus repercusiones internacionales. Air Canada anunció la suspensión temporal de operaciones hacia Puerto Vallarta.

Y es que debido a la bronca de seguridad en Jalisco, la aerolínea recomendó a sus clientes no intentar ir al aeropuerto a menos que su vuelo esté registrado como operando en su sitio web.

Cancelan eventos deportivos y de entretenimiento

Además, la situación también hizo que algunos eventos deportivos fueran suspendidos en diversos estados del país por los enfrentamientos y bloqueos.

Algunos partidos profesionales de futbol de la Liga MX, Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX, así como el partido de la Liga Mexicana de Softbol fueron los principales afectados.

Pero no solo se quedó en los deportes, incluso Kali Uchis canceló su concierto programado para este domingo en el Auditorio Telmex.

Partidos suspendidos Liga MX

Suspensión de clases en algunos estados

Y sí, la violencia también llegó a las aulas. Para salvaguardar la seguridad de los estudiantes, tanto en Jalisco como en Michoacán, Nayarit, Querétaro y Colima se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles.

Incluso la Universidad de Guanajuato y la UNAM hicieron lo mismo. Aunque en esta última institución aplica en la ENES León y ENES San Miguel de Allende.

Foto: @SecEducacionJal

Lo que NO pasó

La violencia que se registró en todo el país este domingo ocasionó que en redes sociales comenzaran a circular algunos supuestos que eran compartidos como verdad, a pesar de no serlo. Esto causó mucha desinformación en las personas.

Ataque armado y disparos dentro del Aeropuerto de Guadalajara

El primero del día fue el supuesto ataque armado y los disparos registrados dentro del aeropuerto de Guadalajara, esto tras hacerse virales algunos videos de personas dentro de las instalaciones que corrían o intentaban resguardarse.

Ante la situación, le mismo aeropuerto confirmó que no se registró ningún incidente en sus instalaciones y más bien fue psicosis presentada entre los pasajeros.

Foto: Google Maps.

Suspensión del Abierto Mexicano

Como ya te contábamos, algunos eventos deportivos en México tuvieron que ser suspendidos… aunque no fue el caso del Abierto Mexicano de Tenis.

En redes sociales comenzaron a surgir supuestas versiones sobre la cancelación del evento. Aunque el torneo publicó un aviso oficial en el que desmintió estas versiones y afirmó que mantenía su programación normal.

Comunicado sobre el Abierto Mexicano de Tenis // Instagram: @abiertomexicanodetenis

Supuesto toque de queda obligatorio en Quintana Roo

Otras de las noticias falsas que anduvieron circulando y que causaron mucho ruido fue una imagen sobre un supuesto toque de queda obligatorio en Quintana Roo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quinta Roo confirmó en redes sociales que esta supuesta medida de prevención era falsa y pidió a la ciudadanía evitar información no oficial.

Supuesto toque de queda // X:@SSC_QROO

Imágenes fake

Y como ya te adelantábamos, durante todo el caos y pánico que generaron los enfrentamientos y bloqueos carreteros en algunos estados, comenzaron a circular fotografías e incluso videos sobre supuestos ataques en algunos estados del país.

Aunque no tardó mucho para que se comenzaran a desmentir y en general se hablar sobre la importancia de no compartir imágenes fake o editadas con IA.