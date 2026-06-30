Lo que necesitas saber: De acuerdo con las autoridades, el conductor perdió la vida este martes 30 de junio a las 10:40 horas, mientras se encontraba hospitalizado.

Este martes, las autoridades reportaron la muerte del conductor implicado en el atropellamiento masivo ocurrido durante los festejos por el triunfo de México sobre Chequia en Baja California Sur en el que al menos 17 personas resultaron lesionadas.

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Muere conductor implicado en atropellamiento masivo en Baja California Sur

Lo dicho. Mediante redes sociales, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur informó sobre la muerte del conductor implicado en el atropellamiento masivo durante los festejos tras el partido de México contra Chequia la semana pasada.

De acuerdo con las autoridades, el conductor perdió la vida este martes 30 de junio a las 10:40 horas, mientras se encontraba hospitalizado.

“En seguimiento a la carpeta de investigación iniciada por los hechos ocurridos la noche del pasado miércoles 24 de junio en la colonia Centro de Cabo San Lucas, hoy se ha tenido conocimiento del deceso del conductor del vehículo involucrado“, se lee en su comunicado.

Comunicado de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur // Foto: Facebook.

¿Cual fue el motivo de su fallecimiento?

A pesar de haber informado sobre su fallecimiento, las autoridades no revelaron los motivos y solo señalaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Recordemos que el conductor identificado como Roberto ‘N’, había sido trasladado para recibir atención médica luego de haberse estrellado en un poste y supuestamente recibir golpes por parte de los aficionados.