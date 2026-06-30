Lo que necesitas saber: De acuerdo con la mandataria, se llevará a expertos para hablar sobre la adición de los menores de edad a las plataformas y redes sociales.

Con la novedad que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que comenzará a debatir con especialistas los riesgos del uso de las redes sociales y la inteligencia artificial (IA) en menores de edad. Aunque eso sí, lo hará una vez termine la Copa Mundial de Futbol.

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Sheinbaum debatirá regular el uso de IA y redes sociales para menores de edad

Así como lo leíste. Resulta que la presidenta de México informó que, una vez termine todo el relajo del Mundial, comenzará una nueva serie de debates durante su mañanera.

¿El tema? Los riesgos de la adicción a redes sociales y la inteligencia artificial en menores de edad. Además de buscar regular el uso de estas herramientas en nuestro país.

“Vamos a traer expertos para que se hable de la adicción de niñas, niños, adolescentes y jóvenes frente a las plataformas y las redes sociales. Si el Congreso quiere participar, que se abra la discusión; haremos una regulación para poner, por ejemplo, limitantes en las escuelas para el uso de los teléfonos celulares a nivel nacional“, señaló.

El debate sobre la regulación de las redes sociales y la censura…

Esta no es la primera vez que la mandataria intenta regular el uso de la inteligencia artificial y las redes sociales. Con su reforma electoral, planteó hacerlo para que no existieran campañas pagadas en contra de algún candidato.

Peeero, al igual que en esta ocasión, ya se está generando debate debido a que tanto su reforma, que fue rechazada, como esta propuesta de regulación pueden dar paso a la censura.

Además, la idea sobre la regulación de estas tecnologías en México tampoco es algo nuevo. Tan solo durante la administración de AMLO, la Secretaría de Gobernación analizó esta idea… aunque al final no llegaron a nada.