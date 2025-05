Lo que necesitas saber: Guerreros Buscadores es el colectivo que encontró elementos que llevaron a acusar que el rancho Izaguirre era un campo de exterminio.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco responden a lo que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó ayer sobre el caso del rancho Izaguirre: que en él no hubo incineraciones clandestinas, ni hornos, que las varias ropas halladas no significan nada. En resumen: que ahí no pasó nada.

FGR dice que solo se encontró “una vasija” con huesos en el rancho… colectivo asegura que hay 17 lotes de restos óseos

“Hace unos día nos mataron a una mamá del colectivo. Hoy, el Fiscal General quiere matar la verdad”, alertaron Guerreros Buscadores de Jalisco en comunicado difundido en redes, haciendo referencia a María del Carmen Morales, quien fue miembro del colectivo y fue asesinada hace unos días con su hijo.”No permitamos que eso suceda”.

De acuerdo con el colectivo de buscadores de personas desaparecidas, no es verdad lo que dijo Gertz Manero en su conferencia de ayer (que no hay prueba alguna de que en el rancho Izaguirre hubo incineraciones clandestinas). Claro que las hay, dicen Guerreros Buscadores:

“Hay 17 lotes de restos humanos óseos calcinados, recuperados del Rancho Izaguirre que son pruebas suficientes de que estamos hablando de seres humanos, no solo de una vasija como afirma el fiscal”, asegura el colectivo, agregando que ese lote de restos humanos está en manos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Foto: Especial // Madres buscadoras en rancho Izaguirre.

¿Una vasilla? Sí. Respecto a restos óseos encontrados en el rancho Izaguirre, Gertz Manero puso cara de “de qué estás hablando, Willis?”… según el fiscal, lo único que se encontró fue una vasija con huesitos. Casi-casi insinuando que se había realizado un hallazgo antropológico, el titular de la FGR señaló que los restos se ve que tienen “una antigüedad importante”.

Gertz Manero asegura que no existen pruebas sobre incineraciones clandestinas en rancho Izaguirre

Ayer, Gertz Manero informó que, según las investigaciones que se ha hecho en el rancho de Teuchitlán, Jalisco, es posible determinar que dicho lugar “sólo” era utilizado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación como centro de reclutamiento y adiestramiento…

“No hay una sola prueba que acredite ese dicho”, aseguró Gert Manero respectó a los señalamientos de que, en el rancho Izaguirre, se mató a jóvenes e incineró sus cuerpos.

FOTO: FISCALÍA DEL ESTADO DE JALISCO/CUARTOSCURO.COM // Ceniza y humo podrían ser pruebas de que hubo crematorios clandestinos en Teuchitlán.

Sobre los elementos que hacen que Guerreros Buscadores digan que en el rancho de Teuchitlán se realizaron incineraciones clandestinas de cuerpos, el titular de la FGR aclaró que sólo se encontraron zanjas y, cuando mucho, huellas de que en el lugar la gente prendió fogatas.

Guerreros Buscadores muestran imágenes que demuestran que en rancho Izaguirre hubo combustión para incinerar cuerpos

Para reforzar sus dichos, Gertz Manero señaló que se llevó tierra y demás elementos del lugar a analizar con especialistas de la UNAM. Estos determinaron que las pruebas nunca alcanzaron la temperatura necesaria para hablar de incineraciones.

Sin embargo, Guerreros Buscadores aseguran que hay pruebas de que en rancho Izaguirre hubo altas concentraciones de cenizas, evidencia de que en ese lugar hubo cremaciones… Evidencia científica.

Imágenes satelitales del rancho Izaguirre / Captura de pantalla

“Ni una carne asada, ni fogata y ni una quema agrícola requieren llantas ardiendo durante tres días en el mismo lugar“, señala el colectivo, compartiendo imágenes satelitales tomadas en 2019.

“El humo negro proviene de la combustión de hidrocarburos, usados en el rancho para deshacerse de restos humanos. Como vieron en nuestros videos, en el lugar también había capas de ceniza negra”.