Fiscalía de Veracruz ofrece recompensa por Marlon Botas, presunto feminicida

Montserrat Bendimes Roldán, de 20 años de edad, fue brutalmente golpeada por su novio, Marlon Botas Fuentes, en Boca del Río, Veracruz. De acuerdo con denuncias de su familia, Monse sufrió de una fractura de cráneo, fractura de cuello y de brazo.

Seis días después de luchar por su vida en terapia intensiva desafortunadamente Monse perdió la vida y ahora la exigencia de su familia y de miles de personas que han alzado la voz en su nombre, es que el responsable pague por el feminicidio que cometió.

En este sentido, este 12 de mayo la Fiscalía General de Veracruz publicó el acuerdo 04/2021 por el que se ofrece una recompensa de 250 mil pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil que ayude a localización o detención de Marlon Botas Fuentes.

De acuerdo con la familia, Marlon logró darse a la fuga con ayuda de su familia. Varias marchas se han hecho en Veracruz y en la Ciudad de México para exigir a las autoridades que busquen y encuentren a este joven para que pague por lo que hizo y se haga justicia.

“Montse no es la única que clamó justicia mientras respiraba, no queremos que deje de respirar, tampoco queremos dejar de luchar, lo que queremos es ser escuchadas, queremos dejar de sufrir, no más nudos en la garganta por mujeres y jóvenes desaparecidas, esto debió acabar hace tanto tiempo”.

#JusticiaparaMonse

Aunque aún no es información confirmada, se habla de que Marlon pudo haber huido del país con ayuda de su familia para evitar ser detenido. La Universidad del Valle de México (UVM) en donde estudiaba anunció su expulsión y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, prometió que el caso de Monse no quedaría impune.

Las agresiones ocurrieron el pasado 17 de abril, Monse perdió la vida el 23 de abril y su feminicida sigue prófugo.