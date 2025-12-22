Lo que necesitas saber: Esta nueva medida se basa en la Ley de Bienestar Animal de 2022, que reconoce en Reino Unido a las langostas, cangrejos y pulpos como seres sintientes.

Reino Unido acaba de dar un paso importante en busca de evitar la crueldad animal… y es que prohibirán hervir langostas vivas, una práctica que ha sido reconocida como “un método no aceptable para matar crustáceos”.

Hervir langostas que estén vivas será ilegal // Imagen: Captura de pantalla

Reino Unido prohíbe hervir langostas vivas

Reino Unido se une a la lista de países en donde es ilegal hervir a las langostas vivas… esto como medida contra la crueldad animal, pues las autoridades consideran que “la ebullición viva no es un método aceptable para matar crustáceos”.

Este cambio se basa en la Ley de Bienestar Animal de 2022, que reconoce en Reino Unido a las langostas, cangrejos y pulpos como seres sintientes… algo que se contradecía al permitir esta práctica para cocinar a los animales.

De acuerdo con The Guardian, algunas organizaciones a favor de los animales han afirmado que con tan solo aturdir a las langostas con una pistola eléctrica o enfriarla antes de hervirlas es más humano que simplemente colocarlas en agua caliente.

Otros cambios a favor de los animales…

Eso sí, este no será el único cambio que tendrá Reino Unido a favor de los animales para evitar la crueldad animal, pues también se contempla prohibir las jaulas para gallinas y las jaulas para los cerdos que tendrán crías.

Además de poner fin a tener cachorros para vender, la prohibición de los collares eléctricos para los perros y la implementación de requisitos de sacrificio para los peces.