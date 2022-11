Tal y como se esperaba, las bajas temperaturas (y el “me vale, ya no uso cubrebocas”) han acabado por incrementar los contagios de COVID-19 en México.

Lo anterior fue confirmado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la mañanera de ayer, en su sección “El Pulso de la Salud”.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

De acuerdo con el otrora ídolo de las tías locochonas, desde hace cinco semanas se ha detectado el incremento de casos COVID-19; sin embargo, no hay razón para caer en pánico ni aplicar las estrictas medidas chinas: la tasa de crecimiento de contagios no es acelerada, aseguró López-Gatell.

“En nuestro país, como alertamos desde hace varios meses desde el verano, y después de un periodo de descenso podría ser que tuviéramos un cambio en la tendencia y tuviéramos mayor número de contagios”, recordó el funcionario.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

Según explicó el zar de la pandemia en México, desde la semana 43 de este año ya no se vio la reducción de contagios que había sido marca de la casa y, desde la semana 45, empezaron los “ah, caray… como que esto va pa’rriba”. Ahora que estamos en la semana 48, se puede hablar de un “incremento progresivo”.

Pese a señalar que el aumento en número de casos COVID-19 es progresivo (y no haciendo referencia al chingón género dominado por el King Crimson), Hugo López-Gatell no dejó de señalar que dicho incremento no es acelerado. Es lento… mucho más de lo que fue la reducción de casos, acotó.

En la CDMX todo sigue tranquilo con el COVID-19, dice Sheinbaum

Durante su conferencia matutina de ayer, 28 de noviembre, la jefa del gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la información que soltó López-Gatell. Y, al igual que éste, aseguró que todo está relax: “hasta ahora, ninguna alarma en particular” relacionada con el COVID-19.

Foto: Cuartoscuro

“Estamos en contacto siempre con la Secretaría de Salud para que nos diga si hay incremento, y yo sigo recibiendo semanalmente el incremento de hospitalización y hasta ahora no hay nada alarmante”.

No obstante, Sheinbaum pidió a la ciudadanía no jugarle al ver… y contar con la protección necesaria ante cualquier enfermedad respiratoria. “Hay más enfermedades respiratorias, no solamente COVID, por la época”, recordó la jefa del gobierno de la CDMX.

FOTO: IMSS/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con Hugo López-Gatell, la ocupación de camas de hospital por pacientes COVID-19 creció del 3 al 4%, mientras que el porcentaje de pacientes que necesitan una cama con ventilador se mantiene estable.

“Esto lo que revela es que, los que están siendo hospitalizados, aunque tienen alguna razón médica para serlo no son pacientes críticamente enfermos”, explicó el funcionario.