Dice el IMSS que la doctora que acusó gandallismo en vacunas no atiende COVID desde octubre

La esperanza que cubrió a México con la llegada de las vacunas de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus, se ha visto un poquito embarrada con casos como el de una doctora que acusó “gandallismo” por parte de directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues dijo que se encuentran en la lista para recibir la vacuna antes que el personal médico que atiende a pacientes con COVID-19.

Recordemos el caso…

Y es que tal como el caso del médico que movió sus influencias para que su familia recibiera la vacuna pese a que esta primera etapa está reservada para el personal médico de la primera línea de batalla contra el COVID-19, la denuncia de esta doctora se hizo rápidamente viral, pues a través de un video compartido en redes sociales, hizo pública su renuncia al IMSS por este asunto.

De acuerdo con la Dra. Ana Paola de Cosío Farías, endocrinóloga pediatra, ella fue asignada desde abril al área COVID y al área respiratoria en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI. Y a pesar de eso, asegura que no está en la lista para recibir la vacuna mientras que algunos directivos sí figuran en ella bajo el argumento de que supuestamente están a cargo de equipos Covid.

La Dra. Ana Paola de Cosio Farías, Pediatra y Endocrinólogo, asignada al área #Covid_19 del CMN #SigloXXI de @Tu_IMSS decidió renunciar a su cargo, ante el influyentismo que prevalece, en la aplicación de la #VacunaCOVID19. Los hechos demuestran que @zoerobledo nos miente. 👇🏾 pic.twitter.com/yQ2hahOuk4 — Rafael Soto Cruz (@RafaelSotoMX) December 31, 2020

El IMSS ya publicó su respuesta

Pero qué crees, el IMSS no se quedó con los brazos cruzados luego de esta acusación y ya publicó una respuesta en la voz de la Dra. Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría del Centro Médico Siglo XXI.

Y de acuerdo con la versión del IMSS, la doctora que realizó la denuncia pública en redes no trabaja con pacientes del área COVID-19 desde octubre, y esa es la razón por la que no se le ha aplicado la vacuna contra el coronavirus en esta primera etapa.

Dice el IMSS que ya planeaban vacunarla…

Pero a pesar de lo anterior, la directora también aclaró que la Dra. Ana Paola ya estaba considerada para recibir la vacuna en los primeros días de enero. Además, aseguró que hasta ahora no hay ninguna denuncia por parte del personal médico de que se le haya aplicado la vacuna a alguien que no esté en la primera línea de batalla.

“Actualmente se trabaja para garantizar que nadie se salte la fila, que no haya arbitrariedades, que no haya influyentismo y así seguirá siendo”, indicó la Dra. Cárdenas. Y sobre la queja de la Dra. Ana Paola sobre que sólo recibió una vez el famoso bono Covid en todo el tiempo que trabajó en esta área, el IMSS señaló que ya se está trabajando para gestionar los pagos faltantes (Si te preguntas “¿y por qué hasta ahora?”, no eres el único).

Ahora bien, en su denuncia, la doctora Ana Paola sí deja implícito que dejó de trabajar en el área respiratoria, pero su queja se centra más en que el día que publicó el video fue nuevamente asignada a ésta. Y cuando pidió que fuera alguien ya vacunado a quien se considerara esta vez, la habrían amenazado con despedirla por abandono de trabajo. ¿Qué respondió el IMSS? Pues, nada… la respuesta del IMSS no menciona nada al respecto.

Te dejamos acá el video compartido en las cuentas del IMSS para que tengas las dos versiones sobre este caso y saques tus propias conclusiones… mientras tanto esperamos que se resuelva satisfactoriamente para todos y sí, que sea el último de este tipo.