Lo que necesitas saber: La ley fue criticada por la líder nacional de Morena y hasta por la presidenta Claudia Sheinbaum. En respuesta a los señalamientos, el gober insinuó que, entonces, la lucha de éstas "era una farsa".

Sin mencionar la regañada que le pusieron desde la Presidencia y Morena, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció que mejor sí vetará la polémica Ley Esposa… aquella con la que se sospechó que abriría el campo para la candidatura de su esposa para las elecciones estatales del 2027.

Gobernador regresará “Ley Esposa” al Congreso para su revisión…

“Vamos a regresar la ley para que sea revisada por parte de la Cámara de Diputados. Ya hasta nombre le ponían a la ley… hay que tener cuidado de la desinformación de tantos portales que sacan mala información y no lo hacen de forma responsable ni dicen qué pasa”, anunció Gallardo Cardona en un “live” que hizo en sus redes sociales.

A mediados de diciembre, mientras la banda estaba en plenas posadas, el Congreso de San Luis Potosí aprovechó para aprobar “en exprés” la ley disfrazada de impulso a la paridad de género: una modificación a la ley electoral para que, en 2027, todos los partidos sólo pudieran candidatear a mujeres a la gobernatura del Estado.

El detalle de lo anterior es que, sí muy plausible la paridad de género… sin embargo, esta reforma se impulsó a sabiendas de las aspiraciones políticas de la senadora Ruth González, esposa del gobernador. Entonces, se entendió la ley como una forma de que, sí o sí, González quede como candidata en 2027.

Gallardo Cardona insinuó que lucha de Sheinbaum y otras mujeres era “una farsa” por no apoyar “Ley Esposa”

Las críticas a la Ley Esposa no sólo le cayeron a Cardona Gallardo desde la oposición. En Morena, la líder nacional del partido, María Luisa Alcalde, calificó de inconstitucional la reforma… y le recordó a aquellos que anduvieran meneándole a las leyes a conveniencia que, en la 4T, se estableció alejarse de cualquier acto de nepotismo para las elecciones de 2027.

“En el 27, no vamos a llevar familiares en la boleta y no estamos de acuerdo en que eso se legisle de esa manera”, advirtió Alcalde… posicionamiento que fue respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien criticó que la medida se escondía detrás de una falsa paridad de género: si eso se busca, lo legal sería 50% hombres, 50% mujeres, explicó la mandataria.

Claudia Sheinbaum en el Sorteo del Mundial / Fotografía fifa.com

Pese a ser evidenciado y que desde la cúpula de la 4T se le explicó lo que representaba la polémica “Ley Esposa”, el gobernador de San Luis Potosí se puso a darles clases de género a las mujeres (el mansplaining, como dicen los chavos) y aseguró que “si hay alguien que no esté de acuerdo en que tengamos una mujer gobernadora, pues entonces era una farsa su lucha”.

Parecía que Ricardo Gallardo Cardona se aferraría a su lucha feminista que lo hace alucinar con mujeres desnudas en el palacio de gobierno (sí, ridículamente dice que se aparecen fantasmas encueradas), pero algo pasó en navidad, año nuevo… quizás la Epifanía de los Reyes Magos… quién sabe, pero al final decidió vetar la ley que dijo que estaba chida.

Gobernador de SLP, Ricardo Gallardo, y su esposa, senadora Ruth González / Foto: Instagram/ruthgonzalezmx

“No queremos que anden diciendo que se andan haciendo leyes a modo y que se están poniendo candidatos a modo… porque eso lo usa la oposición y eso lo usa la maldita herencia para denigrar el trabajo que estamos haciendo”, criticó al dar a conocer la medida.

“El Partido Verde no necesita ninguna ley: va a ganar en 2027; con hombres, con mujeres. Tenemos muchos candidatos y no necesitamos ninguna ley, por eso estamos ejerciendo el derecho al veto”, concluyó el gobernador potosino.